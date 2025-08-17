Most jött a tragikus hír: holtan találtak rá a verseny közben eltűnt futóra

Rejtélyes eset történt a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, szombaton: az eseményen résztvevő Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli eltűnt Cserépfalu közelében.

Holtan találtak rá az eltűnt fotóra Fotó: Freepik

Utoljára a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője elmondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után. A keresés vasárnap is tartott, melyet a reggeli esőzés nehezített. Molnár Norbert szerint a gondot a meleg okozhatta, mivel Zsolt egy kiválóan felkészült futó volt.

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették - magyarázta a szervező.

Vasárnap azonban kiderült, elhunyt.

Janosóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában megtalálták az eltűnt futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de a halál pontos körülményeit még vizsgálják - számol be róla a boon.hu.