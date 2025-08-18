„Folyamatosan a történtekre gondolok, többször elsírtam magam” – Drámai nyilatkozatot adott a halálos futóverseny főszervezője

Holtan találták meg a hétvégi, 143 sportoló részvételével szervezett Cserépi Trapp terepfutó versenyen eltűnt Spitzmüller Zsoltot. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára gyakorlott, jó fizikummal rendelkező sportolónak számított. Augusztus 16-án, szombaton délelőtt semmi nem utalt rá, hogy amennyiben az esküvőjére készülő versenyző részt vesz a megmérettetésen, baj lehet. Ismeretlen okokból azonban letért a meghatározott útvonalról, és ugyan hamarosan megkezdték a keresését, csak másnap, délután 2-kor találták meg. Addigra már késő volt.

Spitzmüller Zsoltot az egyetem is gyászolja / Fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Molnár Norbert, a verseny főszervezője a Borsnak elmondta: egyelőre képtelen feldolgozni a tragédiát.

Az az igazság, hogy folyamatosan a történtekre gondolok, és többször elsírtam magamat. A keresésben a rendőrség és a katasztrófavédelem mellett civil csoportok, illetve mi is részt vettünk. Zsolt családjával, a menyasszonyával és a szüleivel is találkoztam. Belegondolni is fájdalmas, hogy még én próbáltam őket megnyugtatni, hogy nem lesz semmi probléma. Ennek ellenére holtan került elő a szerettük

– nyilatkozta a szervező, aki maga is gyakorlott futó.

Spitzmüller Zsolt gyakorlott versenyzőnek számított

A sportoló halála után rögtön megindultak a találgatások az internetes fórumokon. Egyesek szerint a tragédiához hozzájárulhatott a szombati kánikula.

Természetesen mindenben alkalmazkodtunk az időjáráshoz, amikor a verseny megtartása mellett döntöttünk. A résztvevők számára jeget, vizet, alkoholmentes sört és izotóniás italt, illetve aszalt gyümölcsöket is biztosítottunk

– mondta Norbert, és hozzátette: a versenyzők maguknál is tartottak folyadékot táskában, vagy nyakba akasztható flaskában. Az útvonal egy része természeti területre esett, egy másik pedig a falura. A településen több kút is a futók rendelkezésére állt, hogy szükség esetén megmosakodhassanak, hogy azzal is hűsítsék magukat. Az eddigi adatok szerint azt tudni lehet, hogy a versenyző futás közben betért a faluba, aztán el is hagyta azt.

A szervezők szerint Zsolt ismerte a terepet, hiszen egy héttel a verseny előtt már bejárta az útvonalat.