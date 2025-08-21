Holtan került elő a nagydorogi eltűnt csecsemő, sokkos állapotban vannak a szülei

Titokzatos eltűnés borzolta a kedélyeket augusztus 20-án este: Nagydorogon egy édesanya jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes kisbabája. A Bors az egyik családtagtól úgy tudja, hogy a csecsemőt holtan találták meg, a szülők pedig sokkos állapotban vannak.
A kisfiú augusztus 6-án született Szekszárdon. Két héttel később a kis Zalán eltűnt, most pedig kiderült: temetésére kell készülnie a családnak. A rendőrség még vizsgálja a tragédia körülményeit.
A Bors egy gyászoló családtagtól megtudta: Viktória azt mondta, hogy augusztus 20-án sétálni ment az újszülöttel. A babát maga előtt tolta egy kocsiban, amikor meglátott egy fekete autót. Aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének. Az anya nem tudott beszámolni arról, mi történt vele pontosan, illetve, hogy milyen körülmények között szerezte a fején kialakult kisebb púpot. Azonnal segítséget kért, ám órákkal később már csak a csecsemő holtteste került elő.
A tragédia után egész Nagydorog felbolydult. Mindenki tudni szeretné, hogy mi történt, de a rendőrség még nyomoz, későbbre ígér tájékoztatást. Információink szerint az édesanya jelenleg is a Szekszárdi Rendőrkapitányságon tartózkodik, de ezzel kapcsolatos kérdésünkre a nyomozóhatóság egyelőre nem kívánt válaszolni, az eljárás érdekében.
A családnak most a gyász mellett a helyiek vádaskodásával is meg kell birkóznia. A lapunk által megtalált közeli rokon azt mondta, még semmit sem tudnak a haláleset körülményeiről, de abban biztosak, hogy az édesanyja sosem bántotta volna a kisfiút.
Zalánkának van egy ötéves testvére, már ő is tudja, hogy soha többé nem ölelheti meg az öccsét. Jelenleg az édesapja vigyáz rá.
