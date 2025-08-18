Szörnyű tragédia érte az indiai milliárdost, akit már az első randin elrabolt magyar kiszemeltje

Indiai milliárdosnak lenni sem könnyű, főleg, ha az illetőt Mehul Choksinak hívják. Choksi évek óta tartó kálváriája a végéhez közeledik, amibe láthatóan a multimilliárdos pénzember egészsége is tönkrement. Choksi Antiguán ismerkedett meg a magyar állampolgárságú Barbarával, akinek szépsége rögtön elbűvölte őt. Vacsorára invitálta, de a randi nem végződött romantikusan.

Az indiai milliárdos kedveli a topmodellek társaságát / Fotó: AFP / AFP

Így hálózták be az indiai milliárdost

Choksi egy hotel bárjában látta meg Barbarát és még aznap estére elhívta őt vacsorázni egy elegáns étterembe. A gyémántkereskedőként ismert Choksi ajándékkal várta az estélyiben, parfümfelhőben érkező Barbarát. Beszélgetni kezdtek, Choksi sok tényt el is árult magáról, de a lényeget nem. Azt, hogy nemzetközi körözés alatt áll egy elképesztő összegű csalás miatt. Mai árfolyamon számolva 620 milliárd dollárt szerzett meg India egyik legnagyobb bankjától. Choksi 2018 óta menekült az indiai hatóságok elől és hatalmas pechjére, 2021-ben futott össze az akkor 31 éves, gyönyörű, magyar lánnyal. De Barbara sem fedte fel élete minden részletét az őt gyémánttal megajándékozó, 66 éves indiai milliárdos előtt. Barbara topmodellnek, szépségkirálynőnek és bolgár ingatlanügynöknek adta ki magát, aki sikereit élvezi a mesés tengerparton. És azt sem kötötte az indiai milliárdos orrára, hogy néhány koktél múlva ismerőseivel együtt elrabolja és egy hajón Dominikára szállítja, ahol aztán az indiai kormány emberei, több évnyi hajsza után, végre őrizetbe vehetik.



Élete folytonos hajszává vált

Choksi élete, amióta megverték, elkábították és hajóra tették, majd a jacht gyomrából előhalászták Dominikán, folytonos menekülés. Igaz, ügyvédei segítségével sikerült elérnie, hogy szabadlábon maradhasson. Erre alaposan rá is ment az egészsége, lefogyott, és tolókocsiba került. Közben felvette a belga állampolgárságot, de ebben sem volt sok köszönet, mert pont a belgák voltak azok, akik rövid időre le is tartóztatták. Barbarát most külön perli azért, amiért részt vett az elrablásában és azzal vádolja, hogy az indiai kormány utasítására csábította el, egy vacsora erejéig. Barbara tagad és egy indiai lapnak elmondta, hogy a gyémánt, amit kapott Choksitól, csupán egy mívesen megmunkált, ám értéktelen hamisítvány volt.