Felháborító csalás: visszaélnek a Magyar Vöröskereszt nevével

A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten - közölte a humanitárius szervezet csütörtökön az MTI-vel.

A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten / Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vöröskereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. Kiemelték: a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről.

A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt. Gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos - fehér alapon vörös kereszt - emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg - emelték ki.

Kitértek arra, hogy a Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.