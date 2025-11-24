"Színésznőt nem veszünk feleségül" – Fülöp herceg reakciója Harry és Meghan eljegyzésére kiverte a biztosítékot

Amikor Harry herceg bejelentette eljegyzését Meghan Markle-lel, Fülöp herceg reakciója állítólag mindenkit meghökkentett. A sussexi pár 2017 novemberében tette nyilvánossá a hírt, alig egy évvel azután, hogy először felröppentek a pletykák a kapcsolatukról.

Fülöp herceg reakciója Harry és Meghan eljegyzésére nem volt pozitív / Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Andrew Lownie történész szerint Fülöp herceget már a kezdetektől sem lelkesítette, hogy a 36 éves amerikai színésznő csatlakozik a királyi családhoz. Lownie Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyvében azt írja, hogy a néhai edinburgh-i herceg így fogalmazott unokájának:

A színésznőkkel az ember randizik, színésznőt nem veszünk feleségül.

Ez a mondat már 2019-ben felbukkant egy cikkben, de akkor sokan csak pletykának tartották, tekintve Fülöp herceg gyakran nyers humorát. A herceg 2021-ben, 99 éves korában hunyt el - de nem ő volt az egyetlen, aki aggodalmának adott hangot.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg fiatalon / Fotó: AFP

Nem csak Fülöp herceg reakciója volt negatív

Vilmos herceg, aki nyolc évig volt együtt Kate Middletonnal, mielőtt összeházasodtak, állítólag figyelmeztette öccsét, hogy túl gyorsan haladnak a dolgok. Harry ezt rendkívül bántónak találta.

A herceg 2023-as memoárjában azt írta, hogy Vilmos megjegyzése különösen érzékenyen érintette Meghant a házasság után is. Később azonban hozzátette, hogy bátyja sosem próbálta lebeszélni a házasságról, hanem csupán aggodalmát fejezte ki - írja a People.

Nem, soha nem próbált lebeszélni arról, hogy feleségül vegyem Meghant. De már a legelején jelzett néhány kétséget, és azt mondta, tudja, ez nagyon nehéz lesz nekem. A mai napig nem igazán értem, mire gondolt

- mondta Harry.