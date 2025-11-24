Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Színésznőt nem veszünk feleségül" – Fülöp herceg reakciója Harry és Meghan eljegyzésére kiverte a biztosítékot

Fülöp herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 17:30
Meghan MarkleHarry herceg
Harry és Meghan rövid idő alatt jegyezték el egymást. A királyi családban azonban nem Fülöp herceg volt az egyetlen, akinek nem tetszett a gyors elköteleződés.
CJA
A szerző cikkei

Amikor Harry herceg bejelentette eljegyzését Meghan Markle-lel, Fülöp herceg reakciója állítólag mindenkit meghökkentett. A sussexi pár 2017 novemberében tette nyilvánossá a hírt, alig egy évvel azután, hogy először felröppentek a pletykák a kapcsolatukról.

Fülöp herceg reakciója Harry és Meghan eljegyzésére nem volt pozitív
Fülöp herceg reakciója Harry és Meghan eljegyzésére nem volt pozitív / Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Andrew Lownie történész szerint Fülöp herceget már a kezdetektől sem lelkesítette, hogy a 36 éves amerikai színésznő csatlakozik a királyi családhoz. Lownie Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyvében azt írja, hogy a néhai edinburgh-i herceg így fogalmazott unokájának:

A színésznőkkel az ember randizik, színésznőt nem veszünk feleségül.

Ez a mondat már 2019-ben felbukkant egy cikkben, de akkor sokan csak pletykának tartották, tekintve Fülöp herceg gyakran nyers humorát. A herceg 2021-ben, 99 éves korában hunyt el - de nem ő volt az egyetlen, aki aggodalmának adott hangot.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg fiatalon / Fotó: AFP

Nem csak Fülöp herceg reakciója volt negatív

Vilmos herceg, aki nyolc évig volt együtt Kate Middletonnal, mielőtt összeházasodtak, állítólag figyelmeztette öccsét, hogy túl gyorsan haladnak a dolgok. Harry ezt rendkívül bántónak találta.

A herceg 2023-as memoárjában azt írta, hogy Vilmos megjegyzése különösen érzékenyen érintette Meghant a házasság után is. Később azonban hozzátette, hogy bátyja sosem próbálta lebeszélni a házasságról, hanem csupán aggodalmát fejezte ki - írja a People.

Nem, soha nem próbált lebeszélni arról, hogy feleségül vegyem Meghant. De már a legelején jelzett néhány kétséget, és azt mondta, tudja, ez nagyon nehéz lesz nekem. A mai napig nem igazán értem, mire gondolt

- mondta Harry.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu