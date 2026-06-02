Elképesztő! Óvodások közé hajtott az autós Vas vármegyében

Sé község egyik utcájában majdnem megtörtént a legrosszabb. Egy száguldozó autóst nem érdekelte, hogy a gyerekek éppen átkelnek a zebrán.

A Vas vármegyei község polgármestere közölte, hogy már dolgoznak az ügyön, hogy felderítsék az elkövetőt. A Vas vármegyei Sé önkormányzatának hivatalos oldalán lehet olvasni az esetről.

Az óvatlan sofőr nem várta meg, hogy a gyerekcsoport átkeljen az úton, ezzel majdnem elsodorva őket. A gyerekek életveszélyben voltak, hajszálon múlt a tragédia.

A Séi Mesevilág Óvoda egyik óvónője arra kért minden közlekedőt, hogy a faluban, különösen ott, ahol gyermekek tartózkodnak, fokozott figyelemmel, a sebességhatárokat betartva vezessen - írja a Blikk.