András a hajléktalanság szélén áll – tényleg utcán végzi majd a bukott herceg?

András herceg - avagy immár Andrew Mountbatten-Windsor -, átmenetileg hajléktalanná válhat a királyi családból való távozását követően, mivel az új otthona feltehetően nem készül el időben ahhoz, hogy beköltözhessen.

Nagy a baj: fedél nélkül maradhat a bukott András herceg / Fotó: KGC-178 / Northfoto

York korábbi hercegét még tavaly száműzték a 30 férőhelyes windsori birtokáról, Royal Lodge-ból, miután évekig viták folytak az elítélt pedofil üzletemberhez, Jeffrey Epsteinhez fűződő barátságát övező botrány miatt.

András beköltözése az új házába problémákba ütközött

A legfrissebb hírek szerint a volt hercegnek húsvétig kell elhagynia a jelenlegi otthonát, a Royal Lodge-ot, ahol már 2003 óta él, mialatt a királyi család többi tagja általában a windsori kastélyban tölti az idejét. András a hírek szerint a norfolki Sandringham-birtokon tervez letelepedni egy magáningatlanban, amely viszont most még felújítás alatt áll. Úgy tudni, az öt hálószobás Marsh Farmon - ahová András nagy eséllyel beköltözik -, folyó munkálatoknál akadt probléma, így a tervek nem megfelelő ütemben haladnak, hátráltatva ezzel a beköltözést.

Még sok munkálatra van szükség, mielőtt lakhatóvá válna, ami miatt Andrást rövid időre szállás nélkül maradhat

- írta meg a Hello! című magazin.

A királyi kommentátorok szerint egyébként az egyik legvalószínűtlenebb végkimenetel az lenne, ha András átmenetileg Windsorban maradna.

A királyi család abban reménykedik, hogy 2026-ban véget vethet az Andrew Mountbatten-Windsor körüli vitáknak. Hogy ezzel véget érnek-e a róla szóló pikáns találgatások is, azt csak az idő fogja megmondani, de kétséges

- mondta el Robert Jobson életrajzíró az Express-nek.