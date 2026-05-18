Ukrajnában fogták el a körözött férfit – Videó

Eredményes nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok elfogták P. Szilárdot, aki ellen a Székesfehérvári Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki – írja a police.hu.

Hét év fegyházra ítélték a férfit

A magyar bíróság jogerősen hét év fegyházra ítélte azt a férfit, aki a vád szerint a gondjaira bízott, 12 év alatti gyermek ellen követett el szexuális erőszakot. Az elítélt a büntetés megkezdése előtt eltűnt a hatóságok elől, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A körözött férfi felkutatása érdekében az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajna területén fogták el. P. Szilárd kiadatására a magyar hatóságok számára 2026. május 15-én került sor.

Az elfogást nagyban segítette a két ország nyomozó hatóságai közötti gyors információáramlás, valamint az Interpol nemzeti irodáinak összehangolt munkája. Az eset jól mutatja, milyen fontos szerepe van a nemzetközi együttműködésnek a körözött személyek felkutatásában, hiszen a hatóságok szerint a bűncselekmények elkövetői hosszú időn át és külföldre menekülve sem kerülhetik el az elszámoltatást.