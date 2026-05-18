Ukrajnában fogták el a körözött férfit – Videó

Interpol
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 12:56
Nemzetközi összefogás eredményeként fogtak el egy magyar férfit, akit korábban gyermek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el.

Eredményes nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok elfogták P. Szilárdot, aki ellen a Székesfehérvári Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki – írja a police.hu.

Hét év fegyházra ítélték a férfit
Fotó:  Zalai hírlap

A magyar bíróság jogerősen hét év fegyházra ítélte azt a férfit, aki a vád szerint a gondjaira bízott, 12 év alatti gyermek ellen követett el szexuális erőszakot. Az elítélt a büntetés megkezdése előtt eltűnt a hatóságok elől, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A körözött férfi felkutatása érdekében az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajna területén fogták el. P. Szilárd kiadatására a magyar hatóságok számára 2026. május 15-én került sor.

Az elfogást nagyban segítette a két ország nyomozó hatóságai közötti gyors információáramlás, valamint az Interpol nemzeti irodáinak összehangolt munkája. Az eset jól mutatja, milyen fontos szerepe van a nemzetközi együttműködésnek a körözött személyek felkutatásában, hiszen a hatóságok szerint a bűncselekmények elkövetői hosszú időn át és külföldre menekülve sem kerülhetik el az elszámoltatást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
