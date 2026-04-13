Hatalmas a boldogság: eljegyezték Harry és Vilmos herceg unokatestvérét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 17:50
A nő egy szokatlan gyűrűvel árulta el az eljegyzését.

Örömhírt jelentett be a brit divatvilág egyik ismert alakja, Daisy Knatchbull, aki nem mellesleg Harry herceg és Vilmos herceg távoli rokona is. A 33 éves tervezőt eljegyezte szerelme.

A menyasszony Harry és Vilmos herceg harmadik ágú unokatestvére  Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Harry és Vilmos herceg rokona a tengerparton mondott igent

A nagy hírt április 12-én osztotta meg követőivel az Instagramon. A fotón Knatchbull sugárzó mosollyal, egy kék virágmintás bikiniben mutatta meg a feltűnő eljegyzési gyűrűjét, miközben mögötte vőlegénye, Giovanni Damiani állt mosolyogva.

Összeházasodunk

– írta röviden, de annál boldogabban a bejegyzéshez, majd viccesen megjegyezte, hogy a szokatlan, ajándékboltos teknősgyűrűvel kérték meg a kezét.

A posztban egy videó is szerepelt, amelyen a lánykérés utáni megható pillanatok láthatók: a párt barátaik és családtagjaik ölelik körbe, miután Damiani a tengerparti hínárba írta fel a nagy kérdést: „Hozzám jössz feleségül?”

A kommentek pillanatok alatt megteltek gratulációkkal, többek között olyan sztároktól, mint Sophie Turner és Nigella Lawson, valamint a királyi körökből is érkeztek jókívánságok, Beatrix hercegnő férje, Edoardo Mapelli Mozzi például lelkesen ünnepelte a párt.

Daisy Knatchbull nemcsak a magánéletében sikeres, ő alapította a Knatchbull márkát, amely a londoni Savile Row első, kifejezetten női szabósága volt. Ruháit már Katalin hercegné is viselte több rangos eseményen.

Családi háttere is figyelemre méltó, a nő apai ágon Louis Mountbatten dédunokája, aki egyben Fülöp herceg nagybátyja volt. A rokonság miatt a nő Harry herceg és Vilmos herceg harmadik ágú unokatestvére.

Daisy Knatchbull úgy tűnik, nemcsak a divatban, hanem a szerelemben is révbe ért és a rajongók már most izgatottan várják az esküvőt - írja a People.

 

