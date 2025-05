Lajos herceg hezitál – fontos döntés előtt áll Vilmos és Katalin legkisebb fia

Lajos herceg még nem hozta meg a nagy döntést, amely egész családját érinti – mesélte édesapja Vilmos wales-i herceg, aki a sport iránti rajongásáról és gyermekei focis iránti rajongásáról is mesélt. Vilmos és Katalin hercegné legkisebb fia, Lajos herceg, 7 évesen még nem választott kedvenc foci csapatot, ami vicces helyzetet teremt a királyi családban.

Lajos herceg (B) a Wales-i hercegi pár legkisebb gyermeke. Fotó: Elliott Franks / eyevine / Northfoto

Lajos herceg még bizonytalan

Vilmos herceg egy skóciai látogatásán árulta el, hogy Lajos herceg jelenleg öt különböző focicsapatnak is szurkol egyszerre.

A legkisebb fiam azt mondja, hogy öt különböző focicsapatnak szurkol

– idézi a trónörököst a People Magazin.

Ez a nyitottság tükrözi a kisfiú játékos természetét, aki még keresi a számára legszimpatikusabb klubot.

Az, hogy Lajos herceg még nem döntött, nem meglepő, hiszen apja, Vilmos herceg sem szeretné ráerőltetni az Aston Villa-drukkerséget gyermekeire. „Remélem, mindegyikük megtalálja a saját csapatát, nem kell mindegyikőjüknek Villa-fannak lennie” – mondta Vilmos herceg. Bár a gyerekeknek vannak Villa mezeik, és szívesen járnak meccsekre, és már más klubok menedzserei is igyekeznek elnyerni a gyerekek támogatását.

Az Aston Villa a családi favorit

A focis családi életet jól mutatja, hogy Vilmos herceg több Aston Villa mérkőzésen is legidősebb fiával, György herceggel jelent meg, aki kedveli a csapatot. Ezt a tényt Neil Moxley sportújságíró kérdésére Vilmos is megerősítette. A wales-i herceg ugyanakkor azt is elmondta: „Próbálok nem részrehajló lenni, de a gyerekek látják, mennyire lelkes vagyok.” Ez a szenvedély pedig nemcsak a családban, hanem az általa patronált királyi alapítványon keresztül is megjelenik.

Alapítványa nemrégiben együttműködést kötött a Street Soccer Scotland szervezettel, amely a sport segítségével támogatja a közösségek egészségét és társadalmi kapcsolatait. Vilmos herceg májusban Edinburgh-ban a Leith Közösségi Központban focizott (öltönyben). A kezdeményezés célja a közösségi terek megújítása és fenntartható finanszírozás biztosítása.

Lajos herceg focidrukkersége még nyitott kérdés, de trónörökös édesapja büszke rá, hogy gyermekei saját útjukat járhatják. Ahogy a királyi család focis története tovább íródik, mi is izgatottan várjuk, melyik Premier League csapat lesz a kis Lajos kedvence.