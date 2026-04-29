Óriási volt a pánik: lezárták a Louvre környékét - részletek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 15:10
Szokatlan jelenetnek lehettek a tanúi az ott tartózkodók. Vészhelyzet alakult ki pillanatok alatt.

Vészhelyzet miatt kellett a párizsi Louvre közelében található metrómegállót lezárni azután, hogy egy biciklit lepett el több tízezer méh. A helyzetet egy órán belül megoldották, és a bicikli tulajdonosa is nyilatkozott az ijesztőhelyzetről.

Több tízezer méh okozott vészhelyzetet Párizs szívében Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nem mindennapi jelenetnek lehettek tanúi a Párizs szívében: több mint tízezer méh gyűlt össze egy parkoló bicikli ülése alatt, emiatt ideiglenesen le kellett zárni a környéket - tájékoztatott a német Focus

Az eset szombaton délután történt a Palais-Royal-Musée du Louvre metróállomás közelében. A járókelők vették észre a sűrűn mozgó rajt, amely rövid idő alatt tömörült egyetlen pontra, végül egy bicikli ülésénél találtak menedéket. 

Egy tetőn gyűjtötték be a rovarokat

Gyorsan reagáltak a hatóságok, s biztonsági övezetet kialakítva az állomás egy részét lezárták, hogy elkerüljék a pánikot, valamint az esetleges csípéseket. A helyszínen tartózkodók döbbenten figyelték az eseményeket.

A helyzetet végül egy városi méhészet oldotta meg. A CityBzz méhészet szakembere Volkan Tanacit azonnal megkezdte a raj begyűjtését azután, hogy a helyszínre érkezett. Nagyjából egy órán át tartott a rovarok begyűjtése, amelyeket végül egy speciális szállítókaptárba helyezett el.

A méhrajt egy biztonságos tetőre szállították Párizs. 13 kerületében. A közösségi oldalán mondott köszönetet a bicikli tulajdonosa, hozzátéve, hogy alig várja, hogy megkóstolhassa az “ő” méhei által készített mézet - áll a Tények cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
