Óriási volt a pánik: lezárták a Louvre környékét - részletek

Vészhelyzet miatt kellett a párizsi Louvre közelében található metrómegállót lezárni azután, hogy egy biciklit lepett el több tízezer méh. A helyzetet egy órán belül megoldották, és a bicikli tulajdonosa is nyilatkozott az ijesztőhelyzetről.

Vészhelyzet alakult ki elszabadult méhek miatt

Nem mindennapi jelenetnek lehettek tanúi a Párizs szívében: több mint tízezer méh gyűlt össze egy parkoló bicikli ülése alatt, emiatt ideiglenesen le kellett zárni a környéket - tájékoztatott a német Focus.

Az eset szombaton délután történt a Palais-Royal-Musée du Louvre metróállomás közelében. A járókelők vették észre a sűrűn mozgó rajt, amely rövid idő alatt tömörült egyetlen pontra, végül egy bicikli ülésénél találtak menedéket.

Egy tetőn gyűjtötték be a rovarokat

Gyorsan reagáltak a hatóságok, s biztonsági övezetet kialakítva az állomás egy részét lezárták, hogy elkerüljék a pánikot, valamint az esetleges csípéseket. A helyszínen tartózkodók döbbenten figyelték az eseményeket.

A helyzetet végül egy városi méhészet oldotta meg. A CityBzz méhészet szakembere Volkan Tanacit azonnal megkezdte a raj begyűjtését azután, hogy a helyszínre érkezett. Nagyjából egy órán át tartott a rovarok begyűjtése, amelyeket végül egy speciális szállítókaptárba helyezett el.

A méhrajt egy biztonságos tetőre szállították Párizs. 13 kerületében. A közösségi oldalán mondott köszönetet a bicikli tulajdonosa, hozzátéve, hogy alig várja, hogy megkóstolhassa az “ő” méhei által készített mézet - áll a Tények cikkében.