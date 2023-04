Ünnepel a palota: Vilmos herceg és Katalin hercegné bejelentették a következőt

Míg Harry és herceg és Meghan Markle a botrányokról és a zűrökről ismeretesek, addig Vilmos herceg és Katalin hercegné rendkívül kötelességtudók, kapcsolatuk harmonikusabb nem is lehetne, és mindketten erre a szerepkörre születtek. A palota megható fotóval jelentette be, hogy eljött a következő évforduló napja: immáron 12 éve szeretik egymást egészségben és betegségben. A nép boldogan gratulál a gyönyörű párnak.

Vilmos és Katalin tökéletes párt alkotnak Fotó: AFP

Bár az angol királyi palota nagyon odafigyel a formalitásokra, olykor-olykor megesik, hogy néhány családtag botrányokba keveredik. A jelenleg regnáló király, III. Károly sem volt mentes a botrányoktól, amelyeket leginkább egykori hitvesével, Dianával való viszonya miatt robbantott ki. Harry herceg szintén gyakran keveredik intrikák kereszttüzébe, hiszen színésznőt vett feleségül, Meghan Markle mellett pedig nem várt rivaldafénybe került.

A trónörökös Vilmos herceg azonban arra született, hogy egy napon király legyen. Mindig figyel arra, hogy a formalitások szerint viselkedjen, kiváló és megbízható emberként ismeri a világ, Katalinnal való házassága pedig olyan, amilyen a nagykönyvben meg van írva. Tizenkettedik házassági évfordulóját ünnepli az álompár, emiatt pedig valósággal özönlenek a gratulációk.

De emlékezzünk vissza, mi is történt sok-sok évvel ezelőtt! Katalin és Vilmos ugyanarra az egyetemre jártak, és mivel a herceg kihagyta a gólyahetet, akkor még nem volt alkalmuk megismerkedni. Később Vilmos és Katalin két közös barátja összeköltöztek, és mindketten hivatalosak voltak hozzájuk. Itt mutatták be őket egymásnak. Katalin visszaemlékezése szerint amikor megtudta, hogy magával Vilmos herceggel áll szembe, elvörösödött és rettenetesen zavarba jött. Emiatt Vilmos is elbátortalanodott, így aranyosan esetlenül alakult az első találkozás.

Katalin és Vilmos később legjobb barátok lettek: mindent megosztottak egymással, és ők voltak egymás lelki támaszai. Ebből a barátságból szerelem szövődött, s most ők a világ leghíresebb és legméltóságteljesebb párja.