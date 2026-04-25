A TikTok miatt ment lottózni, milliomos lett a férfi

Egy michigani férfi a TikTok platformnak köszönheti, hogy elhozta a lottó fődíját és ezzel milliomos lett. Sosem gondolta volna, hogy valaha az életben ekkora szerencséje lesz, de végül a sors beteljesítette önmagát.

A TikTok segítségével lett milliomos egy férfi

A 63 éves Grosjieon Moore elment a detroiti New Quick Stop Marketbe, majd vett egy öt dolláros szelvényt. Mindezt azért tette, mert inspirálta a TikTok felületén látott emberek öröme, mikor megnyerték a lottó fődíját.

Egy április 22-ei sajtóközleményben osztotta meg a férfi történetét a Michigan Lottó.

Azt gondoltam, hogy velem ez soha nem történhet meg

- idézi a People a nyertes férfi szavait.

Néhány nappal a videók megtekintése után gondolt egyet és minden mindegy alapon úgy döntött, szerencsét próbál és vett egy szelvényt az 500 ezer dolláros Bonus Scratch Multiplier azonnali játékra. Nagy meglepetésére a felesége hamarosan elkiáltotta magát: „Van egy nyertesünk!”

Először a nagy kapkodásban azt hitte, hogy a nyereménye 50 ezer dollár, amíg rá nem jött, hogy egy fontos nullát lehagyott a végéről és a valódi nyeremény 500 ezer dollár (átszámítva nagyjából 156 millió forint). „Csodálatos volt” - áradozott a férfi.

Mikor arról kérdezték, mit fog kezdeni a nyereményével, mire költi azt, úgy felelt, hogy megtakarítja.