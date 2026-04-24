A sors ültette Harry herceg mellé: különös üzenetet kapott egy gyászoló nő

Justine Parkhurst éppen nagymamája temetéséről repült hazafelé, amikor Harry herceg mellett kapott helyet a repülőn. A sussexi hercegnek volt hozzá néhány kedves szava.

Harry herceg és Meghan Markle mellett repült a gyászoló nő

Mit mondott a gyászoló nőnek Harry herceg?

Justine sírva ült a helyén a Sydneyből felszálló gépen, amikor észrevette, hogy nem más ül mellette, mint a 41 éves herceg. Amikor Harry látta, milyen állapotban van a nő, megpróbált segíteni.

Beszélgettünk egy percig, és elmondtam neki, hogy a nagymamám az egyetlen, akinek igazán el akartam mondani, hogy a királyi család tagja mellett ülök. Azt mondta: 'Ő már tudja'. Azt hiszem, igaza van – fogadok, hogy ő szervezte az egészet.

Csak a véletlennek, vagy talán magának a sorsnak köszönhette az asszony, hogy aznap, egy szombati napon a gépen volt, mivel férjével együtt péntekre foglaltak helyet, de lekésték az átszállást, így kerültek erre a járatra. Bár először azt hitte, szerencsés véletlen csupán, hogy Meghan Markle és Harry herceg mellett utazik, most már úgy hiszi, mindez a nagymamája terve volt.

A férjemmel nagyon szerencsések voltunk, és az első osztályra tettek minket. Elmondhatom, hogy Harry nagyon kedves volt, és a felesége is. Kedvesek voltak mindenkivel és egymással is.

Justine a Facebookon osztotta meg a történteket, hozzátéve: a királyi párt fegyveres őrök kísérték, és egy külön fülkében ültek, miközben Los Angelesbe tartottak.

Annak ellenére, hogy filantróp tevékenységük jelentős, az ausztrálok többsége – egy ezen a héten végzett felmérés szerint 81 százalék – úgy nyilatkozott, hogy a látogatás nem javított a párról alkotott képükön. Úgy tűnik azonban, hogy Harry herceg mégis jó benyomást tett azokra, akiknek igazán számít – írja a Mirror.