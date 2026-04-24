Leesik az állad, Kerkez Milos nem akármilyen luxusjárgányt villantott - fotó

A magyar válogatott játékosa ezúttal sem aprózta el, igazi csodajárgányt villantott. Kerkez Milos új fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán, amelyben feltűnt a kutyája és a kikapcsolódása is, de kétségtelenül a legfeltűnőbb az a felvétel volt, amelyen egy Harley-Davidson motoron pózol.

Kerkez Milos sokat ad a luxusra

Kerkez már a Bournemouth játékosaként sem vetette meg a divatos megjelenést, ugyanakkor sokáig visszafogottabb maradt az autóválasztás terén. 2025 szeptemberében az Instagramra feltöltött képek alapján egy 15–20 millió forint értékű Skodával érkezett meg Telkibe a válogatotthoz, míg később a Liverpool edzőközpontjához már egy Rolls-Royce Cullinan volánja mögött gurult be, melynek piaci értéke nagyjából 200 millió forint.

A luxusautó mellé egy hasonlóan értékes motor is dukál – legalábbis erre utal Kerkez Milos kedd esti Instagram-bejegyzése. A balhátvéd egy Harley-Davidsonon pózol, a szakértők szerint a gyártó ikonikus V-Rod típusának egyik példányán.

A modell ára szalonból akár 20 ezer dollár (nagyjából 7 millió forint) is lehet, míg egy átalakított változat elérheti az 50 ezer dollárt (mintegy 16 millió forint). A fotón látható motor is egyedi darabnak tűnik: a váza hosszabb, „drag bike” jellegű, a dupla kipufogórendszer pedig szintén az átépített motorok jellegzetessége.

A kommentszekcióban azonban a szurkolók nem maradtak csendben: többen megjegyezték, hogy a motor tökéletesen illik Kerkez Milos személyiségéhez, mások széles utat kívántak neki, sőt akadt olyan is, aki már most bukósisakot ajándékozna a magyar játékosnak.