Leesik az állad, Kerkez Milos nem akármilyen luxusjárgányt villantott - fotó

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 11:00
A Liverpool balhátvédje egy ikonikus járművet villantott meg. Kerkez Milos legújabb fotóján egy Harley-Davidson motorral pózol, melynek ára igen csak borsos.

A magyar válogatott játékosa ezúttal sem aprózta el, igazi csodajárgányt villantott. Kerkez Milos új fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán, amelyben feltűnt a kutyája és a kikapcsolódása is, de kétségtelenül a legfeltűnőbb az a felvétel volt, amelyen egy Harley-Davidson motoron pózol.

Kerkez Milos méregdrága motort villantott
Fotó: DeFodi Images

Kerkez Milos sokat ad a luxusra 

Kerkez már a Bournemouth játékosaként sem vetette meg a divatos megjelenést, ugyanakkor sokáig visszafogottabb maradt az autóválasztás terén. 2025 szeptemberében az Instagramra feltöltött képek alapján egy 15–20 millió forint értékű Skodával érkezett meg Telkibe a válogatotthoz, míg később a Liverpool edzőközpontjához már egy Rolls-Royce Cullinan volánja mögött gurult be, melynek piaci értéke nagyjából 200 millió forint.

A luxusautó mellé egy hasonlóan értékes motor is dukál – legalábbis erre utal Kerkez Milos kedd esti Instagram-bejegyzése. A balhátvéd egy Harley-Davidsonon pózol, a szakértők szerint a gyártó ikonikus V-Rod típusának egyik példányán.

A modell ára szalonból akár 20 ezer dollár (nagyjából 7 millió forint) is lehet, míg egy átalakított változat elérheti az 50 ezer dollárt (mintegy 16 millió forint). A fotón látható motor is egyedi darabnak tűnik: a váza hosszabb, „drag bike” jellegű, a dupla kipufogórendszer pedig szintén az átépített motorok jellegzetessége.

A kommentszekcióban azonban a szurkolók nem maradtak csendben: többen megjegyezték, hogy a motor tökéletesen illik Kerkez Milos személyiségéhez, mások széles utat kívántak neki, sőt akadt olyan is, aki már most bukósisakot ajándékozna a magyar játékosnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu