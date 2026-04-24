Áprilisban irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját úgy tervezte, hogy a család legyen a középpontban!

2026. április 22–28. között a Chery a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, hogy egy olyan globális márkaeseményt hozzon létre, amely a „teljesítmény, a jövőkép, az emberközpontúság és a technológia” egységére épül.
Ez az eseménysorozat nem csupán a termékek és technológiák bemutatója, hanem a Chery számára kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy a globális jelenlétét tovább erősítse, a kereskedőpartnerekkel való együttműködését elmélyítse, valamint, hogy világszerte a családok felé tett ígéreteit megvalósítsa.
A Chery több mint 120 országban és régióban jelen lévő kínai autómárkaként mindig is a családok igényeit tekintette kiindulópontnak. Ez az eseménysorozat teljes mértékben bemutatja a kínai autómárkák globális erejét és emberközpontú szemléletét, ezzel új utat nyitva a családi mobilitás jövőjébe.
A család jövője: márkastratégiai vízió, a globális növekedés vezetése
A család jövőjéhez fűződő elvárások magukba foglalják a jövő iránti végtelen vágyat. A Chery két kulcsfontosságú bejelentésen keresztül vázolja fel a globális családi mobilitás jövőbeli tervét.
Először is, április 24-én a Peking Autó Show keretében három kiemelt tartalmat mutat be: egy új technológiai stratégiát, egy új márkaérték-pozicionálását, valamint az új modellek globális premierjét. A technológiai képességek, a márkafilozófia és a termékportfólió három dimenzióján keresztül közvetíti azt a határozott törekvést, hogy a 4 milliót meghaladó családi felhasználói bázisának számát megemelje.
Ezt követően, április 25-én, az Anhui tartománybeli Wuhu városában megrendezett kereskedői konferencián a Chery új lehetőségeket nyit meg globális kereskedőpartnerei számára, és megerősíti az „együtt építjük a család jövőjét” együttműködési konszenzust, ezzel lehetővé téve, hogy minden partner részesülni tudjon a márka fejlődéséből származó előnyökből.
Ezzel párhuzamosan az AiMOGA Robotics sajtótájékoztató – mint a Chery Csoport technológiai ökoszisztémájának fontos kiterjesztése – bemutatja a második generációs robottermékeit, első alkalommal ismerteti az AiMOGA termékportfólió koncepcióját, és új üzleti modelleket vezet be, mint például a jármű–robot együttműködést és a globális kereskedelmi bérleti platformját. Mindez az „autó + robot” kettős intelligens rendszerének új formáját mutatja be, ezzel további technológiai lendületet adva a családi mobilitási megoldásainak fejlődéséhez.
Családközpontú, intelligencia által vezérelt új korszak a globális mobilitásban
Pekingből kiindulva a Chery a „család melegét” és a „technológia magabiztosságát” ötvözve folytatja globális terjeszkedését, fejleszti a termékportfólióját, erősíti a partneri hálózatát, és lépésről lépésre halad azon vízió felé, hogy első számú választása legyen a családközpontú felhasználóknak világszerte
A jövőben a Chery továbbra is a családot helyezi a középpontba: megbízhatóbb termékekkel, átgondoltabb szolgáltatásokkal és még fejlettebb technológiákkal erősítse a kínai autómárkák globális megítélését, hogy a család a szeretettel teli együtt töltött idő során a világ minden pontjára eljuthasson.
