Miért nem láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg gyermekeinek az arcát?

Meghan Markle bár nem keveset oszt meg gyermekei, Lilibet és Archie életéből, arcukat mégsem láthattuk a mai napig - ennek fontos oka van.

Ezért rejtőznek Meghan Markle gyermekei

A sussexi hercegné húsvétkor megosztott videói is sokat mutatnak a fiatal királyi családtagok személyiségéből: imádnak versenyezni és a ház körül szórakozni. Markle egyre többször engedi be a nyilvánosságot az életükbe, Lilibet arcát majdnem meg is mutatta Valentin-napi posztjában, ám szakértők szerint erre még sokáig nem kerül majd sor.

Charles Rae és Bronte Coy királyi szakértők elmondták, hogy a gyermekek arcának elrejtése apjukhoz, Harry herceghez vezethető vissza. Rae és Coy felidézték: a sussexi herceg korábban már beszámolt arról, milyen nehéz volt számára a nyilvánosság előtt felnőni.

Bár Markle szívesen oszt meg tartalmakat gyermekeiről, már akkor tudták, hogy sok szempár irányul majd rájuk, amikor megszülettek. Pontosan ezért érzi felelősségének az édesanya, hogy megóvja gyermekei magánéletét.

Annak ellenére, hogy az elmúlt időben többet láthattuk a királyi pár gyermekeit, sokakat meglep, hogy ennyi év után még mindig nem láthattuk az arcukat.

Egyetértek. Megdöbbentő, hogy már ilyen nagyok és még mindig nem láttuk, hogy néznek ki

- mondta Rae.

Hozzátette, hogy bár sajnálja, hogy nem láthattuk az arcukat, látszik, hogy az édesanya a gyermekek magánéletének veszélyeztetése nélkül szeretné őket bevonni márkája népszerűsítésébe.

Nem akarja, hogy jól láthatóak legyenek, mert akkor kritizálnák. Ezért használja így a gyerekeket… Ez az ő dolga.

A szakértő feltételezései szerint időbe telhet, mire egy iskolai vagy szülők által közzétett képen véletlenül láthatjuk majd a gyermekek arcát, ám a kérdés az: számít-e ez igazán bármit? (Express)