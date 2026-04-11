Utcára tette Károly a néhai királynő legjobb barátnőjét? Megtörte a csendet az elüldözött bizalmas!

Bár harminc éven át elválaszthatatlanok voltak, II. Erzsébet királynő halála után Angela Kellynek szinte azonnal csomagolnia kellett. A királynő egykori öltöztetőnőjét és legfőbb támaszát – akit a háta mögött csak „AK-47-esnek” csúfoltak a palota falai között – kitették a windsori birtokon lévő szolgálati lakásából. A királyi telefonját kikapcsolták, ő pedig Peak District vidékére költözött egy házba, amit III. Károly jelölt ki számára, sokak szerint azért, hogy minél távolabb tudják a tűztől.

II. Erzsébet királynő és Angela Kelly elválaszthatatlanok voltak / Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

A hallgatásba burkolózó asszony most a Vanity Fair-nek adott exkluzív interjút, amelyben megdöbbentő titkokat árult el.

Vad bulik a királyi lakosztályban

Angela szerint a világ egy komoly uralkodót látott, de a zárt ajtók mögött Erzsébet imádott élni. Reggelente mindig a rádiót hallgatták, és ha felcsendült egy bizonyos svéd sláger, megállt az élet.

Minden reggel a Radio 2-t hallgatta. Amikor felcsendült a Dancing Queen, imádta, és mindketten táncolni kezdtünk. A királynő ütemre dülöngélt és énekelt. Nagyon jó hangja volt

– emlékezett vissza Kelly.

Az öltöztetőnő azt is elárulta, hogy ő maga viszont borzalmasan énekel, amit Erzsébet nem is hagyott szó nélkül:

Úgy táncoltam körülötte, mintha diszkóban lennénk, ő meg rám szólt, hogy 'állj már arrébb', mert nem tudok énekelni. Csak nevettünk. Ezek kincset érő pillanatok voltak, látni a királynőt ennyire ellazulni.

Erzsébet királynő nem vágyott pompára

A liverpooli kikötőmunkás lányából lett bizalmas szerint Erzsébet a magánéletben egyáltalán nem vágyott a pompára. A windsori húsvétok alkalmával ő volt a család motorja: lovagolni vitte a dédunokáit, és imádta a kerti sütögetéseket.

Ha Fülöp herceg, vagy bárki, aki épp sütött, elégette a hamburgert, ő csak nevetett rajta. Csak az számított, hogy a család jól lakjon. A királynő tele volt energiával, és őszintén szólva, ő egy igazán vagány nagyi volt.

Harry herceg és a hátba szúrások

A mély barátság azonban rengeteg ellenséget szült. A palota személyzete féltékeny volt az öltöztetőnőre, aki még a királynő cipőit is betörte saját lábán, hogy az uralkodónak ne legyen vízhólyagja. Angela csak annyit mondott a viszályokról:

„Már nincs több hely a hátamban a késeknek.

Még Harry herceg is betámadta őt a memoárjában, bajkeverőnek nevezve az asszonyt, amiért állítólag keresztbe tett Meghan Markle-nek az esküvői tiara kiválasztásakor. Bár Kellyt mostanra teljesen elvágták az udvartól, és III. Károly állítólag gyanakodva nézi az asszony könyvkiadási terveit, Angela Kelly hűsége töretlen.

Mindketten tudtuk, hogy köztünk bizalom, hűség és megértés van. A királynő volt a legjobb barátnőm, és minden nap hiányzik

– zárta a vallomását az asszony a brit Mirror cikkében.