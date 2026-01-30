Innen már nincs visszaút: Vilmos herceg mindent megtesz, hogy soha többé ne kelljen látnia Harryt

Úgy tűnik, Vilmos herceg mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen találkoznia az öccsével, Harry herceggel.
Egy királyi szakértő szerint Vilmos herceg az utazásait tudatosan úgy szervezte meg, hogy ne kelljen látnia az öccsét, amikor az az Egyesült Királyságba érkezik. Duncan Larcombe szerint ugyanis nem véletlen, hogy Vilmos éppen most utazott el Skóciába, amikor a sussexi herceg nemrég hazatért egy jogi csata miatt, amelyet az Associated Newspaper Limited (ANL) ellen indított. Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné mindeközben Skóciában és Bristolban vállaltak fenntarthatósági projektekkel és jövőbeli technológiákkal kapcsolatos megbízásokat.
Larcombe szerint elszomorító, hogy a testvérpárnak ma már semmilyen kapcsolata nincs, hiszen korábban remek viszonyt ápolták egymással. Harry múltbéli tettei viszont - beleértve az ő és felesége, Meghan Markle Oprah Winfreynek adott, nagy port interjúját is, valamint a többszöri, nyilvános kritikáikat a királyiak felé -, hatalmas, majdhogynem helyrehozhatatlan károkat okoztak a királyi családnak - írja az Express.
Jelenleg nincs visszaút, és úgy tűnik, Vilmos nem érez egy cseppnyi együttérzést vagy támogatást sem a testvére iránt. De soha ne mond, hogy soha
- tette hozzá a szakértő.
Harry herceg egyébként hat másik személlyel együtt nyújtott be keresetet a Legfelsőbb Bírósághoz, azt állítva, hogy az Associated Newspapers Limited (ANL) médiacsoport jogellenes tevékenységeket hajtott végre vagy rendelt meg. A vádak között szerepel a magánnyomozók alkalmazása, a lehallgató eszközök elhelyezése járművekben, valamint privát telefonbeszélgetésekbe való illetéktelen betekintés. A pert indító csoport tagjai között szerepel Sir Elton John, Doreen Lawrence, Sir Simon Hughes, valamint Sadie Frost és Liz Hurley színésznők is. A tárgyalás a hírek szerint még hetekig fog tartani a londoni Királyi Bíróságon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.