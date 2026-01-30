Innen már nincs visszaút: Vilmos herceg mindent megtesz, hogy soha többé ne kelljen látnia Harryt

Úgy tűnik, Vilmos herceg mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen találkoznia az öccsével, Harry herceggel.

Vilmos herceg szánt szándékkal kerüli a testvérét / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Vilmos herceg minden erejével kerüli a testvérét

Egy királyi szakértő szerint Vilmos herceg az utazásait tudatosan úgy szervezte meg, hogy ne kelljen látnia az öccsét, amikor az az Egyesült Királyságba érkezik. Duncan Larcombe szerint ugyanis nem véletlen, hogy Vilmos éppen most utazott el Skóciába, amikor a sussexi herceg nemrég hazatért egy jogi csata miatt, amelyet az Associated Newspaper Limited (ANL) ellen indított. Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné mindeközben Skóciában és Bristolban vállaltak fenntarthatósági projektekkel és jövőbeli technológiákkal kapcsolatos megbízásokat.

Larcombe szerint elszomorító, hogy a testvérpárnak ma már semmilyen kapcsolata nincs, hiszen korábban remek viszonyt ápolták egymással. Harry múltbéli tettei viszont - beleértve az ő és felesége, Meghan Markle Oprah Winfreynek adott, nagy port interjúját is, valamint a többszöri, nyilvános kritikáikat a királyiak felé -, hatalmas, majdhogynem helyrehozhatatlan károkat okoztak a királyi családnak - írja az Express.

Jelenleg nincs visszaút, és úgy tűnik, Vilmos nem érez egy cseppnyi együttérzést vagy támogatást sem a testvére iránt. De soha ne mond, hogy soha

- tette hozzá a szakértő.