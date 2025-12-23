Szorul a hurok: idézést kapott kihallgatásra a kegyvesztett András herceg az FBI-tól

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalosan kérte, hogy András herceget kötelezzék arra, válaszoljon a Jeffrey Epstein üggyel kapcsolatos kérdésekre.

Kihallgatásra idézték be András herceget / Fotó: AFP

Tovább bonyolódik András herceg ügye

A ma reggel nyilvánosságra hozott új dokumentumok között szerepel a brit kormánynak küldött segítségkérés, amelyben arra kérik őket, szervezzék meg, hogy az FBI ügynökei kihallgathassák York egykori hercegét. A kérelemben az áll, hogy bizonyítékok vannak arra, András herceg szexuális kapcsolatot létesített Epstein egyik áldozatával.

Abban az esetben, ha a kegyvesztett herceg megtagadná a kihallgatást, a levél szerint "az amerikai hatóságok azt kérik, az Egyesült Királyság hatóságai kötelező kihallgatást végezzenek a tanúval, eskü alatt".

A 2020. április 3-án kelt dokumentum több száz, az Epstein-üggyel kapcsolatos irat között szerepelt. Az idézés szerint Andrást, akit Andrew Albert Christian Edward yorki hercegként neveznek meg, két bűnügyi nyomozás miatt keresik kihallgatásra.

Az eddigi nyomozás kiderítette, hogy András herceg tanúja és/vagy résztvevője lehetett bizonyos, a folyamatban lévő nyomozás szempontjából releváns eseményeknek.

- áll a levélben.

Ezenkívül a nyomozás során talált bizonyítékok olyan információkat tártak fel, amelyek arra utalnak, hogy András herceg tudott arról, hogy Ghislaine Maxwell nőket toborzott szexuális együttlétekre Epsteinnel és más férfiakkal.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az egykori herceget tanúként, nem pedig gyanúsítottként fogják kihallgatni, mivel akkoriban nem szerepelt a nyomozás célpontjai között, és nem volt egyértelmű bizonyíték arra, hogy az amerikai törvények értelmében bűncselekményt követett volna el. Viszont arra is figyelmeztették, hogy büntetőeljárás indulhat ellene, ha hazudik a nyomozóknak - írta a Daily Mail.