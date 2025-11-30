Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Vilmos herceg és Katalin hercegné közös hobbija sokkolta a közvéleményt

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 15:05
Nem mindennapi hobbit választott magának a wales-i hercegi pár. Vilmos herceg és Katalin hercegné beleszeretett a hideg vízi úszkálásba.
Fekete Ágnes
Vilmos herceg nem mindennapi bejelentést tett. A wales-i herceg elárulta, hogy Katalin hercegnével közösen egy új, meglepő hobbiba vágtak bele, a hidegvízi úszásba.

Vilmos herceg Colwyn Bay-ben tett látogatásakor vallotta be, hogy megszerette a hideg vízi úszást
Vilmos herceg Colwyn Bay-ben tett látogatásakor vallotta be, hogy megszerette a hideg vízi úszást
Fotó: PA /  Northfoto

Vilmos herceg hobbija sokkolta a közvéleményt

A 43 éves wales-i herceg november 25-én, kedden Észak-Wales-be látogatott, hogy ráirányítsa a figyelmet a part menti közösségek fiataljaira. A látogatása első állomása pedig egy tengerparti séta volt a Colwyn Bay-ben, ahol találkozott a Colwyn Bay Blue Tits hidegvízi úszócsoport tagjaival is. Chrissy Bolton, Georgia Daniels és Midge Owen Smith úszókkal beszélgetve a trónörökös bevallotta, hogy Skóciában már kipróbálta a hidegvízi úszást, és nagyon élvezte:

Imádom. Sokat kiabálok és sikítok, amikor belemegyek. Utána viszont remekül érzem magam.

A hideg vízi úszás régebben Katalin hercegné hobbija volt, és akkoriban Vilmos herceg még őrültségnek tartotta
A hideg vízi úszás régebben Katalin hercegné hobbija volt, és akkoriban Vilmos herceg még őrültségnek tartotta 
Fotó: Pool / i-Images / eyevine /  Northfoto

Vilmos herceg sokáig őrültségnek tartotta ezt a sportot

A hideg vízi úszás eredetileg Katalin hercegné kedvence volt. 2023-ban a walesi hercegnő a The Good, The Bad & The Rugby podcast műsorban nyíltan beszélt a hideg vízben úszás iránti szeretetéről:

Imádom az összes sportot. Tényleg, általában imádom az összes sportot. Imádok úszni. Hideg vízben úszni. 

Állítása szerint akkor még Vilmos herceg 'őrültségnek' tartotta ezt a szokatlan sportot, most viszont már ez lett az egyik kedvenc közös hobbijuk:

Minél hidegebb, annál jobb. Olyannyira, hogy William azt mondja: 'Catherine, te őrült vagy'

Vilmos herceg számára felszabadító a hideg vízben úszás
Vilmos herceg számára felszabadító a hideg vízben úszás
Fotó: PA /  Northfoto

A wales-i hercegi pár sport iránti szeretete

A beszámolóik alapján a tevékenység nemcsak fizikai, hanem mentális felfrissülést is jelent számukra. A People magazin szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné már korábban is törekedett arra, hogy a hétköznapokba beépítsen olyan programokat, amelyek ellensúlyozzák a királyi kötelezettségek terhét. A wales-i hercegi pár életmódjában mindig is jelen volt a sport és a szabadidős tevékenységek szeretete, de a hidegvízi úszás viszonylag újdonságnak számít náluk. A közös gyermekeik – György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg – körében pedig szintén gyakoriak a sportos programok, amelyek fontos részét képezik a családi mindennapoknak. 

 

 

 

