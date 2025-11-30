Vilmos herceg és Katalin hercegné közös hobbija sokkolta a közvéleményt

Vilmos herceg nem mindennapi bejelentést tett. A wales-i herceg elárulta, hogy Katalin hercegnével közösen egy új, meglepő hobbiba vágtak bele, a hidegvízi úszásba.
A 43 éves wales-i herceg november 25-én, kedden Észak-Wales-be látogatott, hogy ráirányítsa a figyelmet a part menti közösségek fiataljaira. A látogatása első állomása pedig egy tengerparti séta volt a Colwyn Bay-ben, ahol találkozott a Colwyn Bay Blue Tits hidegvízi úszócsoport tagjaival is. Chrissy Bolton, Georgia Daniels és Midge Owen Smith úszókkal beszélgetve a trónörökös bevallotta, hogy Skóciában már kipróbálta a hidegvízi úszást, és nagyon élvezte:
Imádom. Sokat kiabálok és sikítok, amikor belemegyek. Utána viszont remekül érzem magam.
A hideg vízi úszás eredetileg Katalin hercegné kedvence volt. 2023-ban a walesi hercegnő a The Good, The Bad & The Rugby podcast műsorban nyíltan beszélt a hideg vízben úszás iránti szeretetéről:
Imádom az összes sportot. Tényleg, általában imádom az összes sportot. Imádok úszni. Hideg vízben úszni.
Állítása szerint akkor még Vilmos herceg 'őrültségnek' tartotta ezt a szokatlan sportot, most viszont már ez lett az egyik kedvenc közös hobbijuk:
Minél hidegebb, annál jobb. Olyannyira, hogy William azt mondja: 'Catherine, te őrült vagy'
A beszámolóik alapján a tevékenység nemcsak fizikai, hanem mentális felfrissülést is jelent számukra. A People magazin szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné már korábban is törekedett arra, hogy a hétköznapokba beépítsen olyan programokat, amelyek ellensúlyozzák a királyi kötelezettségek terhét. A wales-i hercegi pár életmódjában mindig is jelen volt a sport és a szabadidős tevékenységek szeretete, de a hidegvízi úszás viszonylag újdonságnak számít náluk. A közös gyermekeik – György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg – körében pedig szintén gyakoriak a sportos programok, amelyek fontos részét képezik a családi mindennapoknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.