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Felfoghatatlan tragédia: hét ember és két cég ellen emeltek vádat a 168 halálos áldozatot követelő tűzvész ügyében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 12:50
tűzvészvádemelés
Vádat emeltek hét magánszemély és két vállalat ellen a tavalyi, 168 halálos áldozatot követelő hongkongi lakóteleptűz ügyében. A gyanúsítottakat – köztük a felújítás kivitelezőit – gondatlan emberöléssel és korrupcióval vádolják a szinte teljes védelmi csődöt hozó katasztrófa miatt.
Bors
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Hét magánszemély és két vállalat ellen emeltek vádat Hongkongban a tavaly novemberi, 168 halálos áldozatot követelő tűzvész ügyében. A vádlottakat gondatlan emberöléssel, összeesküvéssel, pénzmosással, adóelkerüléssel, valamint az igazságszolgáltatás akadályozására tett kísérlettel vádolják. A hongkongi rendőrség és a város korrupcióellenes bizottsága (ICAC) 25 vádpontban emelt vádat.

Hét épületre terjedt át a pusztító hongkongi tűzvész, amelyben 168 ember vesztette életét
Hét épületre terjedt át a pusztító hongkongi tűzvész, amelyben 168 ember vesztette életét / Fotó: AFP

Emberi mulasztások vezettek a tragikus tűzvészhez

A hét gyanúsított különböző beosztásokban vett részt a Taj Po kerületben található lakókomplexum felújításában. A vádemelés a projekt műszaki tanácsadóját és a fő kivitelezőt is érinti – írja a MTI.

A felújítás alatt álló komplexumban 2025. november 26-án keletkezett tűz hét épületre terjedt át, és 168 ember halálát okozta. Ez volt Hongkong legsúlyosabb tűzesete az 1948-as, 176 áldozatot követelő raktártűz óta.

A korábbi vizsgálatok szerint a lángok terjedésében szerepet játszhatott az épületeket körülvevő bambuszállványzat és zöld védőháló, valamint több, a felújítás során használt építőanyag. A rendőrség márciusban 38 embert vett őrizetbe az ügyben, míg az ICAC további 23-at tartóztatott le vesztegetés és csalás gyanújával.

A tűzvész körülményeinek feltárására a hongkongi kormány független vizsgálóbizottságot hozott létre. A testület jogi képviselője korábban úgy nyilatkozott, hogy a tragédia napján szinte valamennyi tűzvédelmi rendszer csődöt mondott, elsősorban emberi mulasztások miatt.

 

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