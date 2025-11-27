Hongkongi tűz: már 40 fölött a halottak száma, közel 300 ember pedig eltűnt

John Li sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 279 embert még eltűntként tartanak nyilván, 29 sérültet pedig kórházba szállítottak, heten közülük életveszélyes állapotban vannak.

Kegyetlen tűz pusztít Hongkongban Fotó: AFP

A tűzoltóság korábban még 13 halottról és öt sérültről számolt be.

A hongkongi média beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt, amit a hatóságok időközben megerősítettek. Egy másik tűzoltó hősokk miatt szorult ellátásra.

A helyszínről mintegy hétszáz embert evakuáltak ideiglenes szállásra.

Több ember mentése még folyik, ugyanis az épületben rekedtek - közölte nem sokkal korábban a rendőrség. A tűzveszélyes helyeken rekedtek többsége valószínűleg idős ember - nyilatkozott a Taj Po kerületi tanács egyik tagja a helyi médiának.

A tűz amiatt terjedt el rendkívül gyorsan, hogy a szorosan egymás mellé épített lakóházakat renoválás céljából bambuszból készült állványokkal vették körül, amelyek anyaguknál fogva könnyen éghetők. A helyszínen készült videókon látható, amint a tűzoltók létráról vízsugárral oltják az ablakokból kicsapó lángokat. A lakókomplexum nyolc, 32 emeletes épületből és csaknem 2000 lakásból áll, mintegy 4800 lakóval. A tűzoltóság szerint a lángok hét lakótömbre terjedtek át.

Beszámolók szerint több mint 760 tűzoltó és 400 rendőr vonult ki a helyszínre Fotó: Xinhua via AFP

A tűzoltóságot szerda délután riasztották a tűzhöz, amelyet később az 5-ös skálán a legmagasabb fokozatba soroltak.

A hongkongi South China Morning Post című lap szerint több mint 760 tűzoltó és 400 rendőr vonult ki a helyszínre.