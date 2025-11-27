Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hongkongi tűz: már 40 fölött a halottak száma, közel 300 ember pedig eltűnt

hongkong
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 07:11
eltűnttűzoltóktűzhalott
A legfrissebb értesülések szerint legkevesebb 44 ember életét vesztette, miután szerdán kigyulladt egy kívülről felállványozott lakótömb Hongkong északi Taj Po negyedében - közölte John Li, a különleges közigazgatási státusú terület kormányzója.
N.T.
A szerző cikkei

John Li sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 279 embert még eltűntként tartanak nyilván, 29 sérültet pedig kórházba szállítottak, heten közülük életveszélyes állapotban vannak.

Kegyetlen tűz pusztít Hongkongban
Kegyetlen tűz pusztít Hongkongban Fotó: AFP

A tűzoltóság korábban még 13 halottról és öt sérültről számolt be.

A hongkongi média beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt, amit a hatóságok időközben megerősítettek. Egy másik tűzoltó hősokk miatt szorult ellátásra.

A helyszínről mintegy hétszáz embert evakuáltak ideiglenes szállásra.

Több ember mentése még folyik, ugyanis az épületben rekedtek - közölte nem sokkal korábban a rendőrség. A tűzveszélyes helyeken rekedtek többsége valószínűleg idős ember - nyilatkozott a Taj Po kerületi tanács egyik tagja a helyi médiának.

A tűz amiatt terjedt el rendkívül gyorsan, hogy a szorosan egymás mellé épített lakóházakat renoválás céljából bambuszból készült állványokkal vették körül, amelyek anyaguknál fogva könnyen éghetők. A helyszínen készült videókon látható, amint a tűzoltók létráról vízsugárral oltják az ablakokból kicsapó lángokat. A lakókomplexum nyolc, 32 emeletes épületből és csaknem 2000 lakásból áll, mintegy 4800 lakóval. A tűzoltóság szerint a lángok hét lakótömbre terjedtek át.

Beszámolók szerint több mint 760 tűzoltó és 400 rendőr vonult ki a helyszínre
Beszámolók szerint több mint 760 tűzoltó és 400 rendőr vonult ki a helyszínre Fotó: Xinhua via AFP

A tűzoltóságot szerda délután riasztották a tűzhöz, amelyet később az 5-ös skálán a legmagasabb fokozatba soroltak.

A hongkongi South China Morning Post című lap szerint több mint 760 tűzoltó és 400 rendőr vonult ki a helyszínre.

Taj Po egy újonnan fejlesztett kerület a különleges közigazgatású Hongkong északi, magasabban fekvő részén, Sencsen mellett. Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu