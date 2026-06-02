Súlyos megalázás: Kiara Lord rossz pasinak tartja Manuelt és Desh-t, T. Dannynek is durván odaszúrt!

Kiara Lord a TikTok-csatornáján nem kisebb fába vágta a fejszéjét, mintsem rangsorba állítja a legnépszerűbb magyar férfi előadókat. Meg kell jegyeznünk, hogy a lista összeállításánál a preferencia a zenész fiatalemberek külsején volt, nem a szakmabeli rátermettségükön. Az egykori felnőttfilmes nyers őszinteséggel mondta el a véleményét, legyen szó Manuelről vagy KKevinről. Vigyázat, Kiara senkit sem kímélt!

Kiara Lord KKevint favorizálja továbbra is

Kiara Lord TikTok videója virális lett

Az aranyérem KKeviné lett – bár Kiara később megjegyezte, hogy lehet, inkább a „nagyon jó művészember” Beton.Hofit kellett volna az élre raknia. Nem titok, hogy a két híresség között korábban elcsattant egy emlékezetes csók a Parkban, ami után a rapper lakásán kötöttek ki. Kiara elmesélte, hogy az egész Kevin ötlete volt, akit a menedzsmentje hiába próbált leállítani azzal, hogy ez a sztori egy határozott „no go”. Bár a vad csókolózáson kívül semmi több nem történt köztük, Kiara lelkileg és fizikailag is teljesen kikészült azon az éjszakán.

„Valójában ez a Kevinnek az ötlete volt, és én többször megkérdeztem tőle, hogy ez biztos jó ötlet? De hát akkor már messzi tájakon járt... Nem titok, hogy Kevinnél kötöttünk ki a végén. Ezen az estén nem történt semmi a csókon kívül... Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Isten elhagyja az embert! Én tényleg azt érzem, hogy így le lettem rántva a mélybe. És ha már ott jártam a pokolban, akkor megöleltem az ördögöt” – emlékezett vissza Kiara, aki a többi zenészt is gyorsan véleményezte a videójában.

Nem szereti az északi típusú férfiakat

A harmadik helyezett meglepő módon, Kevin jó barátja, T. Danny lett. Őt viszont csak azért tette oda, mert nem maradt más szabad hely, és utólag meg is jegyezte, hogy a srácnak valójában a kilencedik helyen lenne a méltó helye. A negyedik Ekhoe lett, akiről elmondta, hogy nem esete ez az „északi típus”, de azért nem rossz. Az ötödik helyre Azahriah került különösebb kommentár nélkül.

T. Danny-nél csak Manuelt tartja rosszabb pasinak

A lista második fele még keményebb kritikákat hozott. Hatodiknak befért Pogány Induló, akit szintén az északi típusok közé sorolt, a hetedik pedig Dzsúdló lett, mert Kiara szerint „nagyon törékenynek tűnik”. A nyolcadik helyre a ValMar duóját tette, bár bevallotta, hogy a formáció nevét sem tudja pontosan, neki ők csak a „Marics Peti és egy másik férfi” kettőse. A kilencedik Desh-t és a tizedik Manuelt pedig egy-egy gúnyos nevetéssel intézte el, és rakta őket azonnal a lista legaljára.