Megfagyott a levegő a Duna Arénában: drámai, ami a legjobb magyarral történt

Drámai jelenetek zajlottak le a budapesti búvárúszó-világbajnokságon. Még a levegő is megfagyott a Duna Arénában, amikor Törőcsik Zsófia verseny közben rosszul lett és az orvosi csapat segítségére szorult.

Törőcsik Zsófia rosszul lett a Duna Arénában

Törőcsik Zsófia a magyar csapat legnagyobb ásza a budapesti vb-n, de a sajnálatos eset miatt nem tudta befejezni a kétuszonyos számot az első napon – írja a Magyar Nemzet.

A világjátékok-győztes versenyző 247 méter után lett rosszul a vízben, és az orvosi csapat segítségére szorult.

Megnyugtató viszont, hogy Törőcsik Zsófia röviden nyilatkozott a történtek után, és elmondta: az elmúlt időszakban a mélységi versenyszámokra koncentrált, csak négy uszodai edzése volt, a rosszullét pedig egy figyelmeztetés a számára.