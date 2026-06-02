Megfagyott a levegő a Duna Arénában: drámai, ami a legjobb magyarral történt

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 20:20
Dráma a Duna Arénában a budapesti búvárúszó-világbajnokságon. Törőcsik Zsófia verseny közben rosszul lett.
Drámai jelenetek zajlottak le a budapesti búvárúszó-világbajnokságon. Még a levegő is megfagyott a Duna Arénában, amikor Törőcsik Zsófia verseny közben rosszul lett és az orvosi csapat segítségére szorult.

Törőcsik Zsófia rosszul lett a Duna Arénában Fotó: Árvai Károly

Törőcsik Zsófia a magyar csapat legnagyobb ásza a budapesti vb-n, de a sajnálatos eset miatt nem tudta befejezni a kétuszonyos számot az első napon – írja a Magyar Nemzet.

A világjátékok-győztes versenyző 247 méter után lett rosszul a vízben, és az orvosi csapat segítségére szorult.

Megnyugtató viszont, hogy Törőcsik Zsófia röviden nyilatkozott a történtek után, és elmondta: az elmúlt időszakban a mélységi versenyszámokra koncentrált, csak négy uszodai edzése volt, a rosszullét pedig egy figyelmeztetés a számára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
