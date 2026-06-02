Megfagyott a levegő a Duna Arénában: drámai, ami a legjobb magyarral történt

Drámai jelenetek zajlottak le a budapesti búvárúszó-világbajnokságon. Még a levegő is megfagyott a Duna Arénában, amikor Törőcsik Zsófia verseny közben rosszul lett és az orvosi csapat segítségére szorult.
Törőcsik Zsófia a magyar csapat legnagyobb ásza a budapesti vb-n, de a sajnálatos eset miatt nem tudta befejezni a kétuszonyos számot az első napon – írja a Magyar Nemzet.
A világjátékok-győztes versenyző 247 méter után lett rosszul a vízben, és az orvosi csapat segítségére szorult.
Megnyugtató viszont, hogy Törőcsik Zsófia röviden nyilatkozott a történtek után, és elmondta: az elmúlt időszakban a mélységi versenyszámokra koncentrált, csak négy uszodai edzése volt, a rosszullét pedig egy figyelmeztetés a számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.