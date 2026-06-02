Csontsoványra éheztette lányát egy anya Nyírbátorban, 15 év börtönt is kaphat

A Tények számolt be arról, hogy a vád szerint szülei gondatlansága miatt halt meg egy 39 éves, mindössze 27 kilogrammos nő Nyírbátorban. A szülők állítólag nem kértek segítséget, nem hívtak se orvost, se gyógytornászt, közben pedig felfekvéses fekélyei lettek a nőnek.

Zokogott az édesanya a bíróságon

Az édesanya zokogott a bíróságon és elmondta, hogy próbálta etetni a lányát, de kiköpte az ételt, ő pedig nem hitte, hogy ilyen rossz állapotban van – akár 15 év börtönt is kaphat.

