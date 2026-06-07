Terrortámadás történt, halálos áldozatról is tudni

A terrorista Kócháv Jáir, Cur Jichák és Cur Nátán települések közelében négy különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert a Ciszjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Az öt sérült közül két férfit súlyos, három másik embert pedig közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Egy ember meghalt és többen megsebesültek Izraelben fegyveres terrortámadásban

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A terrortámadás részletei

A terroristát végül halálosan meglőtték, járművében megtalálták a fegyvert. Izraeli állampolgár, Omar Mandar Jászinnak hívták, a Tajbe nevű arab város lakosa volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség különleges egységei rajtaütést hajtottak végre Tajbéban, egy épületet körülvettek, és felszólították az ott élőket, hogy maradjanak otthonukban. A helyszínre érkezett Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna számára.

A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Benjámin Netanjahu helyzetértékelést tartott, és figyelemmel kíséri a "gyilkos lövöldözéses terrortámadás" fejleményeit.

Minden egy pillanat alatt történt. Értesítettek bennünket, hogy terroristák lehetnek a környéken, megszólaltak a szirénák, és mindenki a házába vonult

- nyilatkozta a ynet hírportálnak Cur Jichák egyik lakosa, írja az MTI.