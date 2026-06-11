Szentendrei tragédia: halálra gázolta áldozatát a sóderszállító teherautó

Hiába rohantak szerda reggel a mentők Szentendre belterületére, egy baleset helyszínére, az idős áldozaton már nem tudtak segíteni. Sajnos a tragédia bekövetkezett, most pedig már azt is tudni, miért.

Szentendrei tragédia: halálra gázolta áldozatát a sóderszállító. Az idős asszonynak esélye sem volt túlélni a balesetet

Fotó: TV2

Ez vezetett a szentendrei tragédiához

Mint arról korábban beszámoltunk, egy 23 éves sofőr a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében halálra gázolt egy 77 éves, úttesten átkelő asszonyt. A Tények információi szerint a tragédiát az okozta, hogy feltorlódott a kocsisor egy lámpánál, amikor pedig a több tonnás sóderszállító teherautó megindult, a sofőr nem látta, nem láthatta a holtterében lévő idős nőt, aki épp igyekezett átmenni az úton. Az áldozat nem a kijelölt gyalogosátkelőt használta.