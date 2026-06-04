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Lezuhant a Magyarországon felszállt helikopter Lengyelországban, a pilóta nem élet túl - Fotó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 12:20
magyarországlengyelországlezuhant
Lezuhant egy helikopter csütörtökre virradó éjjel a dél-lengyelországi Szigetes-Beszkidekben fekvő Lubogoszcz hegy oldalában, a pilóta életét vesztette - közölte a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió. Sajtóértesülések szerint a jármű Magyarországról indult.

A pilóta halálát csütörtök reggel Katarzyna Cislo, a Kis-Lengyelországi vajdaság rendőrségi szóvivője erősítette meg a médiának. Közölte azt is, hogy a helikopter fedélzetén csak egy személy utazott, akinek az azonosságát egyelőre nem erősítették meg.

A helikopter pilótája elhunyt
A helikopter pilótája elhunyt. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Éjjel tűnt el a helikopter

A Robinson R44 Raven II típusú helikopter éjjeli 2 óra körül tűnt el a radarokról, a hegyi terepen, sűrű ködben folytatott, hajnalig tartó mentőakcióban mintegy száz mentő, rendőr, tűzoltó vett részt. A Polsat News a 112malopolska.pl nevű, a közlekedési és biztonsági helyzetre szakosodó regionális információs hírportálra hivatkozva tudatta:

a helikopter Magyarországról indult, és a baleset helyszínétől északnyugatra, mintegy 80 kilométer távolságban fekvő Zator községben működő, könnyű magánrepülőgépeknek szánt repülőtérre tartott.


A PAP hírügynökség szintén úgy értesült, hogy a helikopter egy magyarországi magánrepülésről tért haza Lengyelországba.

Fiatal volt az elhunyt pilóta

A Blikk információi szerint a helyi rendőrség a roncsokat végül reggel 8 óra előtt találta meg a Lubogoszcz-hegy egyik, nehezen megközelíthető lejtőjén. A rendőrség azt is közölte, hogy a helyszínen a 30 éves pilóta holttestére bukkantak. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a területet lezárták és elkerítették.

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