Lezuhant a Magyarországon felszállt helikopter Lengyelországban, a pilóta nem élet túl - Fotó

A pilóta halálát csütörtök reggel Katarzyna Cislo, a Kis-Lengyelországi vajdaság rendőrségi szóvivője erősítette meg a médiának. Közölte azt is, hogy a helikopter fedélzetén csak egy személy utazott, akinek az azonosságát egyelőre nem erősítették meg.
A Robinson R44 Raven II típusú helikopter éjjeli 2 óra körül tűnt el a radarokról, a hegyi terepen, sűrű ködben folytatott, hajnalig tartó mentőakcióban mintegy száz mentő, rendőr, tűzoltó vett részt. A Polsat News a 112malopolska.pl nevű, a közlekedési és biztonsági helyzetre szakosodó regionális információs hírportálra hivatkozva tudatta:
a helikopter Magyarországról indult, és a baleset helyszínétől északnyugatra, mintegy 80 kilométer távolságban fekvő Zator községben működő, könnyű magánrepülőgépeknek szánt repülőtérre tartott.
A PAP hírügynökség szintén úgy értesült, hogy a helikopter egy magyarországi magánrepülésről tért haza Lengyelországba.
A Blikk információi szerint a helyi rendőrség a roncsokat végül reggel 8 óra előtt találta meg a Lubogoszcz-hegy egyik, nehezen megközelíthető lejtőjén. A rendőrség azt is közölte, hogy a helyszínen a 30 éves pilóta holttestére bukkantak. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a területet lezárták és elkerítették.
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