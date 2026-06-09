"Ott fogsz megdögleni" - A rejtett kamera mindent vett, kikelt magából az óvónő

Rendőrségi nyomozás indult egy óvodában, miután több gyermek nem akart többé az intézménybe menni, mert féltek az óvónőtől. Az egyik apa hangrögzítőt rejtett a fia játékába, így derült ki, hogy az óvónő szidalmazta, fenyegette a gyerekeket.

Az óvónő őrültnek nevezte a gyermeket / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Az óvónő megfélemlítette a gyerekeket

Egy 4 éves kisfiú szülei Romániában, az Iași megyei Pașcani-ban akkor kezdtek gyanakodni, hogy gond van az óvodában, amikor gyermekük viselkedése megváltozott: szorongani kezdett, felriadt álmából, térden állva ígérte, hogy jó lesz, és könyörgött, hogy ne verjék meg.

A szülők először az intézmény vezetésével próbáltak beszélni, de ott azt a választ kapták, hogy a gyermek túloz. Miután a kisfiú sérülésekkel tért haza az óvodából, a szülők a játékmackójába hangfelvevőt rejtettek, amit magával vitt az oviba.

Nézd csak, nézd csak, odavered a fejed, és ott fogsz megdögleni. Nem érdekel! Fájjon, amíg már nem bírod!

– mondta az óvónő a gyerekeknek.

„Este végighallgattam az összes felvételt. Féregnek, nyomoréknak, őrültnek nevezte a gyermeket” – mondta el a gyermek apja. Miután a szülők meghallgatták a felvételeket, elvitték az óvoda igazgatónőjéhez, aki azonnali intézkedés helyett megpróbálta meggyőzni a szülőket, titkolják el az egészet.

„Azt mondta, hogy igen, valóban hiba történt, de ne fedjük fel, ne menjünk a tanfelügyelőségre. Mi bejelentést tettünk a tanfelügyelőségen, az összes felvételt benyújtottuk, és büntetőfeljelentést tettünk a rendőrségen is” – mondta az apa, írja a Maszol.