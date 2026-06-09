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"Ott fogsz megdögleni" - A rejtett kamera mindent vett, kikelt magából az óvónő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors óvoda
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 09:25
kameragyermekóvónő
Az igazgatónő reakciója csak még inkább feldühítette a szülőket. Az óvónő kegyetlenül megfenyegette a kicsiket.
Bors
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Rendőrségi nyomozás indult egy óvodában, miután több gyermek nem akart többé az intézménybe menni, mert féltek az óvónőtől. Az egyik apa hangrögzítőt rejtett a fia játékába, így derült ki, hogy az óvónő szidalmazta, fenyegette a gyerekeket. 

Az óvónő őrültnek nevezte a gyermeket
Az óvónő őrültnek nevezte a gyermeket / Fotó: Unsplash.com (illusztráció) 

Az óvónő megfélemlítette a gyerekeket

Egy 4 éves kisfiú szülei Romániában, az Iași megyei Pașcani-ban akkor kezdtek gyanakodni, hogy gond van az óvodában, amikor gyermekük viselkedése megváltozott: szorongani kezdett, felriadt álmából, térden állva ígérte, hogy jó lesz, és könyörgött, hogy ne verjék meg.

A szülők először az intézmény vezetésével próbáltak beszélni, de ott azt a választ kapták, hogy a gyermek túloz. Miután a kisfiú sérülésekkel tért haza az óvodából, a szülők a játékmackójába hangfelvevőt rejtettek, amit magával vitt az oviba.

Nézd csak, nézd csak, odavered a fejed, és ott fogsz megdögleni. Nem érdekel! Fájjon, amíg már nem bírod!

 – mondta az óvónő a gyerekeknek.

„Este végighallgattam az összes felvételt. Féregnek, nyomoréknak, őrültnek nevezte a gyermeket” – mondta el a gyermek apja. Miután a szülők meghallgatták a felvételeket, elvitték az óvoda igazgatónőjéhez, aki azonnali intézkedés helyett megpróbálta meggyőzni a szülőket, titkolják el az egészet.

„Azt mondta, hogy igen, valóban hiba történt, de ne fedjük fel, ne menjünk a tanfelügyelőségre. Mi bejelentést tettünk a tanfelügyelőségen, az összes felvételt benyújtottuk, és büntetőfeljelentést tettünk a rendőrségen is” – mondta az apa, írja a Maszol.

 

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