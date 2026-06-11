Halálos verekedés a Morrison's 2-ben: döbbenetes dolgokat mondott a vádlott a bíróságon

Bilincsben vezették be a tárgyalóterembe A. Lászlót, azt a férfit, aki tavaly két ütéssel végzett egy 25 éves fiatallal, F. Gábor Dominikkel. Utóbbi a barátaival ment el aznap szórakozni a Morrison’s 2 nevű belvárosi helyre, ott érték az irtózatos erejű ütések. Gábor az első ütéstől megszédült, míg a másodiktól már összecsuklott és meghalt.

Bilincsben vitték a bíróságra a férfi, aki a vád szerint halálra vert egy másik férfit a Morrison’s 2-ben Fotó: gábor zoltán / bors

A férfit Gábor szerettei előtt vezették el: édesanyja, édesapja, testvérei feketébe öltözve vártak a tárgyalóterem előtt, édesanyja, Zsuzsanna eközben végig imádott fia fotóját tartotta a kezében.

László lehajtott fejjel, kéz- és lábbilincsben ült a vádlottak padján, miközben vallomást tett. Mint mondta: egy vacsora és egy sör elfogyasztása után ment le bulizni a Morrison’s-ba. A vita egy sérült bokájú lány miatt tört ki László és Gábor között. László ugyanis azt állítja, hogy ő csak segíteni akart és poénkodott a földön ülő lánnyal, Gábor azonban azt hitte, hogy kineveti a sérültet. László szerint Gábor ekkor hívta ki verekedni, amire állítása szerint ő többször nemet mondott:

- Visszamentem oda cigizni. Akkor láttam, hogy a sértett veszi le a táskáját, teszi le az italait, és elkezd menni felém hátratett kézzel.

Nem tettem volna, ha láttam volna a kezét. Attól féltem, hogy egy boxerrel megüt, vagy késsel megszúr

– mondta.

László brutálisan megütötte Gábort, annyira, hogy elsőre 360 fokban megfordult. Ezután mérte a tántorgó fiúra a második, végzetes csapást. A szórakozóhely kamerafelvétele szerint ezután László széttárja a karját, majd egyszerűen elsétált, magára hagyva a sikoltozó barátokat és a földön, eszméletlenül fekvő Gábort.

- Én akkor úgy észleltem, hogy alig értem el, csak ellöktem magamról.

Amikor fordulatot tett, úgy észleltem, hogy megint szembe került velem, akkor ütöttem meg sajnos megint. Én úgy értettem, hogy felőlem lezárult a vita. Kérdezte egy lány, hogy miért kellett ezt, de mondtam neki, hogy ő mondta, hogy tegyem fel a kezem

– magyarázkodott.

Markó utca tárgyalás / Morrison's gyilkosság 2026_06_11 Fotó: gábor zoltán / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A bírónő azonban felolvasta a korábbi vallomását, amiben azt mondta: azért ütött, hogy megleckéztesse Gábort.