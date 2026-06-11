Halálos verekedés a Morrison's 2-ben: döbbenetes dolgokat mondott a vádlott a bíróságon

Bilincsben vezették be a tárgyalóterembe A. Lászlót, azt a férfit, aki tavaly két ütéssel végzett egy 25 éves fiatallal, F. Gábor Dominikkel. Utóbbi a barátaival ment el aznap szórakozni a Morrison’s 2 nevű belvárosi helyre, ott érték az irtózatos erejű ütések. Gábor az első ütéstől megszédült, míg a másodiktól már összecsuklott és meghalt.
A férfit Gábor szerettei előtt vezették el: édesanyja, édesapja, testvérei feketébe öltözve vártak a tárgyalóterem előtt, édesanyja, Zsuzsanna eközben végig imádott fia fotóját tartotta a kezében.
László lehajtott fejjel, kéz- és lábbilincsben ült a vádlottak padján, miközben vallomást tett. Mint mondta: egy vacsora és egy sör elfogyasztása után ment le bulizni a Morrison’s-ba. A vita egy sérült bokájú lány miatt tört ki László és Gábor között. László ugyanis azt állítja, hogy ő csak segíteni akart és poénkodott a földön ülő lánnyal, Gábor azonban azt hitte, hogy kineveti a sérültet. László szerint Gábor ekkor hívta ki verekedni, amire állítása szerint ő többször nemet mondott:
- Visszamentem oda cigizni. Akkor láttam, hogy a sértett veszi le a táskáját, teszi le az italait, és elkezd menni felém hátratett kézzel.
Nem tettem volna, ha láttam volna a kezét. Attól féltem, hogy egy boxerrel megüt, vagy késsel megszúr
– mondta.
László brutálisan megütötte Gábort, annyira, hogy elsőre 360 fokban megfordult. Ezután mérte a tántorgó fiúra a második, végzetes csapást. A szórakozóhely kamerafelvétele szerint ezután László széttárja a karját, majd egyszerűen elsétált, magára hagyva a sikoltozó barátokat és a földön, eszméletlenül fekvő Gábort.
- Én akkor úgy észleltem, hogy alig értem el, csak ellöktem magamról.
Amikor fordulatot tett, úgy észleltem, hogy megint szembe került velem, akkor ütöttem meg sajnos megint. Én úgy értettem, hogy felőlem lezárult a vita. Kérdezte egy lány, hogy miért kellett ezt, de mondtam neki, hogy ő mondta, hogy tegyem fel a kezem
– magyarázkodott.
A bírónő azonban felolvasta a korábbi vallomását, amiben azt mondta: azért ütött, hogy megleckéztesse Gábort.
A vallomást Gábor szerettei is végighallgatták, egyik testvére könnyes szemmel hallgatta az elmondottakat. Azt is, amikor felolvasták bocsánatkérő levelét is, amit László a családnak írt:
- Nem tudom, hogyan kezdjek bele a levélbe, és nem tudom, van-e jogom. Tudom, bármit írok, nem hozza vissza a fiukat. Mégis úgy éreztem, hogy mindig is tisztességesen kerestem a kenyerem, soha nem akartam senkinek rosszat, főleg azt, ami történt. Bárcsak meg sem történt volna – olvasta fel a bírónő.
- Mióta ezt történt, nem találom a helyem, nem telik el úgy óra, hogy ne jusson eszembe. Soha nem akartam gyilkos lenni, hogy ilyen ember legyen belőlem, de nekem most ezzel a súllyal kell leélnem az életem. Ha bármit megtehetnék, hogy visszacsináljam, megtenném – szögezte le.
A végzetes pillanatokat rögzítő kamera felvételét többször is lejátszották, Gábor padsorokban ülő családja azonban ezt nem tekintette meg: szerettei közül majdnem mindenki kiment a teremtől. Mint azt testvére, Zsuzsa később elmondta: képtelen végignézni a felvételt:
Csak addig bírom megnézni, amíg a testvérem hátratett kézzel sétál, onnantól viszont nem
– mondta összetörten lapunknak.
Az ügyben tanúként hallgatták meg Gábor barátait is, akik határozottan állították: Gábor egy jó lelkű, vidám srác volt, aki sosem volt másokkal agresszív vagy fenyegető:
- Csupaszív gyerek volt, odaadó, jószívű, segítőkész. Soha nem láttam olyat, hogy bárkibe belekötött volna, nem úgy ismertem – mondta határozottan barátja, Márk. Ő aznap is ott volt Gábor mellett:
Hallottam egy nagy sikítást, jajgatást, felálltam, megfordultam, és akkor láttam. Ott feküdt vérző fejjel, és tátott szájjal. Az orra meg a szája, meg talán a halántéka vérzett. Ott voltam mellette, próbáltam élesztgetni, hogy keljen fel
– sorolta a hátborzongató pillanatokat.
A tárgyalás azonban nem végződött zökkenőmentesen: az ügyésznő kérdései után ugyanis Gábor egyik gyászoló rokonát a biztonsági őrök vitték ki a teremből, miután a férfi dühösen felpattant a helyéről, majd kiabálni kezdett.
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