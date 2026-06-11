Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos ütés a Morrison’s 2-ben: megszólalt a gyászoló család

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 18:52 / FRISSÍTÉS: 2026. június 11. 18:52
bíróságverés
Bíróság elé állt ma az az A. László, aki tavaly decemberben a Morrison’s 2-ben mért halálos csapást a 25 éves F. Gábor Dominikre. A család most interjút adott a Borsnak, amiben elmondták: az életük sosem lesz ugyan olyan, mint a Morrison’s 2-ben történtek előtt.

Imádott kisfia képét szorítva ült be a tárgyalóterembe Derbó Zsuzsanna. A gyászoló családanya élete tavaly, november 29-én tört ketté, miután fiát, F. Gábor Dominiket két ütéssel a halálba küldte a 28 éves A. László a Morrison’s 2 szórakozóhelyen. László odalépett Gáborhoz, majd először egy, majd a tántorgó fiúra még egy elemi erejű csapást mért, Gábor pedig nem sokkal később életét vesztette. Most a család elmondta: az életük sosem lesz már ugyan olyan, mint azelőtt.

Morrison’s 2 gyilkosság diszko
A Morrison’s 2 történt tragédia megtörte a meggyilkolt fiú családját Fotó: Bors

A család megtörténten beszélt arról, hogy élik az életük a Morrison’s 2-ben történt tragédia óta

- Semmi nem lesz ugyan olyan már, soha. Egyetlen nyugodt éjszakám sincs, sem éjjelem, sem nappalom – mondta összetörten, fia bekeretezett fotójával a kezében Derbó Zsuzsanna, Gábor édesanyja. A tárgyalásra a férfi testvérei, apja, annak élettársa és több rokon is elment, ők két sorban, egymás mögött ülték végig a tárgyalás hátborzongató pillanatait. László a tárgyaláson azt állította: ő nem akart senkit bántani, mint mondta: ő úgy emlékszik, hogy Gábor közeledett hozzá agresszíven. 

8R2A9915
Markó utca tárgyalás Fotó: gábor zoltán / bors

Barátai és családja szerint viszont Gábor nemhogy verekedős, de még agresszív sem volt soha:

- Megtette, amit megtett, sokan mondhatják azt, hogy nem direkt ölt. 

Nincs különbség, ha nem akarok halálos ütést adni, akkor az első ütés után sem ütök. Pláne azok után, hogy ugye a tesóm az első ütés után sem volt magánál, ennek ellenére megütötte még egyszer

– szögezte le lapunknak Gábor testvére, Markó Zsuzsanna. A tárgyaláson egy levelet is felolvastak, amit László a börtönben írt, ebben kéri a család bocsánatát.

- Két hónapig minden nap vele álmodtam, jót és rosszat. Úgy váltunk el, hogy azt mondta, nem haragszik rá, megbocsát. Írtam a szülőknek egy bocsátkérő levelet… - állt fel a férfi. Ebben azt írta: ha tehetné, helyet cserélne, és bár tudja, nincs joga bocsánatot kérnie, mégis megteszi.

Nem fogom elolvasni, ez nem olyan, hogy bocs, leesett valami, felveszem. A fiamat semmi nem hozza vissza

– mondta az édesanya. Lánya, Zsuzsanna sem:

- Semmit, nem tudok rá mit mondani. Ez nem olyan, hogy eltörtem valamidet, bocs, pótlom. Ezt semmilyen bocsánatkérés nem pótolja – mondta határozottan. A család azóta is romokban hever, gyászukon a tárgyalás pedig tovább mélyítette:

- Nagyon rosszul vagyunk. Ami egy kicsit eddig ülepedett, az most felszakadt, de ez minden tárgyalás előtt így lesz – mondta Zsuzsanna. 

A családnak különösen gyötrő volt, hogy a per alatt többször is levetítették a tragikus másodperceket, többször visszajátszva a Gábort ért végzetes ütéseket. A család nagy része ekkor a termet is elhagyta, mint azt testvére mondta: ő képtelen megnézni:

- Nekem elég volt decemberben, amikor megnéztem. Addig bírom megnézni, míg a testvérem hátra tett kézzel sétál. Onnantól képtelen vagyok – mondta összetörten. Édesanyjának sem engedi megnézni a felvételt:

Lányom sem engedte, hogy megnézzem, próbálnak védeni valamilyen szinten, másrészt most sem vagyok felkészülve erre lelkileg sem, sehogy

– mondta az édesanya.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu