Halálos ütés a Morrison’s 2-ben: megszólalt a gyászoló család

Imádott kisfia képét szorítva ült be a tárgyalóterembe Derbó Zsuzsanna. A gyászoló családanya élete tavaly, november 29-én tört ketté, miután fiát, F. Gábor Dominiket két ütéssel a halálba küldte a 28 éves A. László a Morrison’s 2 szórakozóhelyen. László odalépett Gáborhoz, majd először egy, majd a tántorgó fiúra még egy elemi erejű csapást mért, Gábor pedig nem sokkal később életét vesztette. Most a család elmondta: az életük sosem lesz már ugyan olyan, mint azelőtt.

A Morrison’s 2 történt tragédia megtörte a meggyilkolt fiú családját Fotó: Bors

A család megtörténten beszélt arról, hogy élik az életük a Morrison’s 2-ben történt tragédia óta

- Semmi nem lesz ugyan olyan már, soha. Egyetlen nyugodt éjszakám sincs, sem éjjelem, sem nappalom – mondta összetörten, fia bekeretezett fotójával a kezében Derbó Zsuzsanna, Gábor édesanyja. A tárgyalásra a férfi testvérei, apja, annak élettársa és több rokon is elment, ők két sorban, egymás mögött ülték végig a tárgyalás hátborzongató pillanatait. László a tárgyaláson azt állította: ő nem akart senkit bántani, mint mondta: ő úgy emlékszik, hogy Gábor közeledett hozzá agresszíven.

Markó utca tárgyalás Fotó: gábor zoltán / bors

Barátai és családja szerint viszont Gábor nemhogy verekedős, de még agresszív sem volt soha:

- Megtette, amit megtett, sokan mondhatják azt, hogy nem direkt ölt.

Nincs különbség, ha nem akarok halálos ütést adni, akkor az első ütés után sem ütök. Pláne azok után, hogy ugye a tesóm az első ütés után sem volt magánál, ennek ellenére megütötte még egyszer

– szögezte le lapunknak Gábor testvére, Markó Zsuzsanna. A tárgyaláson egy levelet is felolvastak, amit László a börtönben írt, ebben kéri a család bocsánatát.

- Két hónapig minden nap vele álmodtam, jót és rosszat. Úgy váltunk el, hogy azt mondta, nem haragszik rá, megbocsát. Írtam a szülőknek egy bocsátkérő levelet… - állt fel a férfi. Ebben azt írta: ha tehetné, helyet cserélne, és bár tudja, nincs joga bocsánatot kérnie, mégis megteszi.

Nem fogom elolvasni, ez nem olyan, hogy bocs, leesett valami, felveszem. A fiamat semmi nem hozza vissza

– mondta az édesanya. Lánya, Zsuzsanna sem:

- Semmit, nem tudok rá mit mondani. Ez nem olyan, hogy eltörtem valamidet, bocs, pótlom. Ezt semmilyen bocsánatkérés nem pótolja – mondta határozottan. A család azóta is romokban hever, gyászukon a tárgyalás pedig tovább mélyítette: