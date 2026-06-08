Centiken múlott, hogy nem hajtottak át a fekvő motoroson: Megrázó baleset az M7-esen

Az oldal egyik követőjének fedélzeti kamerája rögzítette az M7-es baleset megrázó részleteit. Pár centin múlt a tragédia.

A földön fekvő társa mellett hajtott el a motoros az M7-esen. Fotó: Budapesti Autósok

„A 80-as kilométerkő előtt már látszódott, hogy le fog lassulni a haladás, ezért elkezdtem csökkenteni a sebességem. Sajnos a mögöttünk haladó motoros nem érzékelte ezt időben, túl későn fékezett és már nem tudott eléggé lelassítani”. - nyilatkozta az autó vezetője, aki rögzítette a sajnálatos balesetet.

A lassulást tehát későn vette észre a motoros, aki ezután nagy erővel csapódott bele az előtte haladó furgonba, és a földre esett.

A baleset után a kamerás autó sofőrje azonnal megállt és a sérült segítségére sietett, miközben felesége értesítette a mentőket – írta a Budapesti Autósok a videóhoz fűzött leírásban. Az információk szerint nagy szerencse volt, hogy egy egykori mentős is a helyszínen tartózkodott, ugyanis majdnem 20 percen át szorította a motoros sebét, amíg a mentők ki nem érkeztek.

A földön fekvő társa mellett hajtott el a motoros az M7-esen

Az igazán megrázó jelenet azonban még a segítségnyújtás előtt történt. A földön fekvő, magatehetetlen motoroson majdnem áthajtott egy másik, aki mindezek után nem is állt meg, hanem továbbállt - vette észre a Mandiner. A sokkoló képsorokat itt nézheted meg: