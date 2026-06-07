Azonnal lezárták a környéket, második világháborús bomba került elő Veszprémnél

Második világháborús bomba került elő a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton, a Felső újsoron - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap délután az MTI-vel.

Második világháborús bomba miatt zártak le egy területet kétszáz méter sugarú körben / Fotó: Zalai hírlap (Illusztráció)

50 kilós második világháborús bomba miatt kellett intézkedni

A tájékoztatás szerint csatornázás közben került elő az 50 kilogrammos, szovjet bomba vetett állapotban, kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.