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Azonnal lezárták a környéket, második világháborús bomba került elő Veszprémnél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világháborús bomba
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 15:25
magyar honvédséggyulafirátót
Sikeresen lezajlott az intézkedés. Második világháborús bomba került elő a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton.
Bors
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Második világháborús bomba került elő a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton, a Felső újsoron - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap délután az MTI-vel. 

Második világháborús bomba miatt zártak le egy területet kétszáz méter sugarú körben
 Második világháborús bomba miatt zártak le egy területet kétszáz méter sugarú körben / Fotó:  Zalai hírlap (Illusztráció)

50 kilós második világháborús bomba miatt kellett intézkedni

A tájékoztatás szerint csatornázás közben került elő az 50 kilogrammos, szovjet bomba vetett állapotban, kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta a területet, a korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. A korlátozást már feloldották.

 

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