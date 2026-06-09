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Mentőhelikoptert kellett hívni a lovasnapra – részeg hajtó miatt sérültek meg gyerekek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 15:20
sérülteketbaleset
Félig felborult a kocsi. Súlyos sérültek a lovasnapon.

A szórakozás helyett percek alatt drámai jelenetek játszódtak le a daruszentmiklósi lovasnapon, amikor egy személyszállító lovaskocsi balesetet szenvedett a rendezvény pihenőterületén. A járművön nyolcan utaztak, köztük négy gyermek és mindannyian a földre estek, amikor a fogat egy manőver közben kibillent az egyensúlyából.

Borzalmas jelenetek a lovasnapon
Borzalmas jelenetek a lovasnapon Fotó: Sheila Swayze / Unsplash

Dráma a lovasnapon 

A történtek miatt jelentős mentőegységet riasztottak a helyszínre. Öt mentőautó és két mentőhelikopter vett részt az ellátásban, a baleset valamennyi érintettjét pedig kórházba szállították további vizsgálatokra. Daruszentmiklós polgármestere, Rauf Norbert szerint az eset nem a hivatalos versenyprogram során történt. Tájékoztatása alapján egy baráti társaság a pihenőterület közelében próbált megfordulni a lovaskocsival. Az utasok egy oldalon foglaltak helyet, emiatt a jármű súlypontja kedvezőtlenül eltolódott és a kocsi megdőlt. Bár nem borult fel teljesen, a mozdulat elegendő volt ahhoz, hogy az utasok lezuhanjanak róla.

A sérültek többségét a dunaújvárosi kórházba vitték. Egy kislány esetében koponyasérülés lehetősége merült fel, ezért őt mentőhelikopterrel szállították a székesfehérvári kórházba. A szülők tájékoztatása szerint a gyermek állapota azóta megnyugtató. A fogatot vezető férfi kulcscsonttörést szenvedett, ellátását követően azonban elhagyhatta a kórházat. A hatósági vizsgálat során ugyanakkor az is felmerült, hogy a hajtó a baleset előtt alkoholt fogyaszthatott. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan mi vezetett a balesethez - tudta meg a Blikk.

 

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