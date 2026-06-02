Pánik: Kisiklott egy villamos, 12 embert kórházba kellett szállítani

Kisiklott villamos okozott pánikot. A baleset miatt 12 embert kellett kórházba szállítani. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett nagyobb tragédia.

Kisiklott villamoshoz siettek a mentők és a tűzoltók

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A kelet-berlini Neu-Hohenscönhausenben kisiklott a villamos egyik része, amely egy oszlopnak csapódott és majdnem kettészakadt - tudatta a német Bild.

Több helyen felszakadt a villamos sérült oldala, óriási pánik alakult ki. A balesetben a szerelvény szerencsére nem borult fel, emiatt nem történt nagyobb tragédia. A hatóságok szerint három ember súlyos, tizenhét pedig könnyebb sérülést szenvedett el a balesetben. Közülük tizenkét utast kellett kórházba szállítani további vizsgálatokra és kezelésre.

Im Osten Berlins ist eine Straßenbahn entgleist. Drei Menschen wurden schwer verletzt. https://t.co/Jw1XIpAqB7 — DER SPIEGEL (@derspiegel) June 2, 2026

Még vizsgálják, mi okozhatta a balesetet

Több mint ötven tűzoltó és mentős összehangolt munkával dolgozott a mentésen. A közlekedési vállalat emberei a helyszín biztosítását és áramtalanítását azonnal megkezdték.

A kisiklott villamos miatt több járat közlekedése is megszakadt, emiatt pótlóbuszok szállítják az utasokat. A szakértők vizsgálják, hogy mi okozhatta a villamos kisiklását és a balesetet - olvasható az Origo cikkében.