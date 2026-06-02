Pánik: Kisiklott egy villamos, 12 embert kórházba kellett szállítani

Kisiklott villamos okozott pánikot. A baleset miatt 12 embert kellett kórházba szállítani. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett nagyobb tragédia.
A kelet-berlini Neu-Hohenscönhausenben kisiklott a villamos egyik része, amely egy oszlopnak csapódott és majdnem kettészakadt - tudatta a német Bild.
Több helyen felszakadt a villamos sérült oldala, óriási pánik alakult ki. A balesetben a szerelvény szerencsére nem borult fel, emiatt nem történt nagyobb tragédia. A hatóságok szerint három ember súlyos, tizenhét pedig könnyebb sérülést szenvedett el a balesetben. Közülük tizenkét utast kellett kórházba szállítani további vizsgálatokra és kezelésre.
Több mint ötven tűzoltó és mentős összehangolt munkával dolgozott a mentésen. A közlekedési vállalat emberei a helyszín biztosítását és áramtalanítását azonnal megkezdték.
A kisiklott villamos miatt több járat közlekedése is megszakadt, emiatt pótlóbuszok szállítják az utasokat. A szakértők vizsgálják, hogy mi okozhatta a villamos kisiklását és a balesetet - olvasható az Origo cikkében.
