Elfogytak a szavak: négy gyermeket hagyott magára a játszótéren egy anya

Megrázó történetet osztott meg a Facebook-oldalán az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Eszerint szombaton este 22 óra után érkezett a bejelentés a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központba arról, hogy a XI. kerület Bartók Béla úton a pesti éjszakában szülői felügyelet nélkül van négy gyermek a játszótéren: az egyik ránézésre is alig kétéves.

Négy gyermeket hagyott magára a játszótéren egy anya / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Négy gyermeket hagyott magára a játszótéren egy anya

Mint kiderült, a bejelentés valós volt. Ezt követően az Újbuda Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület polgárőrei is a helyszínre siettek segíteni. Mint kiderült, az ekkor már hűvösebb kora nyári estén a mindössze kétéves gyermeken csak egy body volt.

A helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, az édesanyjuknak valami dolga akadt és azt mondta nekik, addig maradjanak ott a játszótéren, amíg jónak gondolják. A gyermekek ezt követően megadták az édesanyjuk telefonszámát, az intézkedő rendőrök beszéltek vele, majd ezt követően az édesanya elindult hazafelé.

A rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint egy kismotort hazaszállítottuk, a megérkező édesanyának épségben átadtuk őket

- zárták a bejegyzésüket.