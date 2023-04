Ijesztő látvány lehet, ha légibemutatón kívül Gripenek húznak el az ember feje felett, pláne, ha még pirotechnikai fény és füst is kíséri a szokatlan, nem ritkán rendkívül hangos jelenséget. Márpedig jövő péntekig az ország több településén is előfordulhat ilyesmi, ugyanakkor aggodalomra semmi ok! Jöjjenek a részletek!

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár vadászpilótái április 14-ig munkanapokon 9 és 16 óra között kiképzési repüléseket hajtanak végre az éves kiképzési repülési tervnek megfelelően – tudatta közleményében a Honvédelmi Minisztérium.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A kiképzési repülések elsődleges célja a pilóták képzettségének fenntartása a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében.

A repülések során Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Orosháza, Kondoros, Kunszentmárton, Dunaföldvár, Paks, Kalocsa, Jánoshalma, Kiskunhalas, valamint Kiskőrös települések térségében a megszokottól eltérő, fokozott hanghatásra és egyes esetekben szokatlan fényjelenségre, infracsapdára lehet számítani. Magyar Honvédség kéri a lakosság megértését és türelmét.

S hogy milyen egy infracsapda? Mutatjuk: