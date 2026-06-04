Nagy a baj Szentkirálynál: Maga alá gyűrte a kamion az autót, feszítővágóval kellett kiszabadítani a sérültet

Összeütközött egy kamion és egy személyautó Szentkirály közelében, a 4622-es úton. Feszítővágót is használni kellett.

Tűzoltók mentették ki feszítővágóval a sérültet

Fotó: Gé

A személyautóba beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki, kiemeltek, majd átadtak a mentőknek a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos tűzoltók. A raj áramtalanította a kamiont. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a katasztrófavédelem.