Felfoghatatlan fájdalom: csak a holttestét találták meg az eltűnt szigetszentmiklósi kisfiúnak

Hiába keresték nagy erőkkel a péntek délután eltűnt ötéves szigetszentmiklósi kisfiút, sajnos csak a holttestét találták meg.

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„Sajnos a kutatás most szomorú véget ért. Őszinte részvétünk a családnak, fájdalmukban osztozunk” – írta a Dunavarsányi Polgárőr Egyesület. A kisgyerek a vízbe fulladt a Pest Vármegyei Kutató-Mentőszolgálat tájékoztatása szerint, a holttestét a közeli Bucka-tóból hozta fel egy búvár.

„Éjszaka a Bucka-tóban megtaláltuk és a felszínre hoztuk a Szigetszentmiklóson eltűnt 5 éves gyermek holttestét” – kezdte bejegyzését a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. Úgy folytatták, hogy még tegnap, a délutáni órákban kérte segítségüket a Pest Vármegyei rendőrség, miszerint eltűnt egy ötéves autista kisfiú Szigetszentmiklóson. Akkor még lakott területen belül folyt a keresés, civil lakosok, a polgárőrség is részt vett a gyermek kutatásában. A Kutató-Mentő Szolgálat bevetette személykereső kutyáit, búvár- és drónos egységeiket is.

"Kiérkezésünkkor már több mint száz helyi lakos, civil kereső, valamint polgárőrök, önkéntes tűzoltó egységek és kutató-mentő szervezetek keresték a kisfiút – ehhez a munkához csatlakoztunk mi is. A helyszínen a rendőrséggel közösen szerveztük újra a keresés koordinálását" – írták.

Mint írták, a keresést a kisfiú utolsó ismert tartózkodási helyétől számított másfél kilométeres körzetben kezdték meg. Szisztematikusan vizsgálták át az utcákon kívül a fás, bokros területeket is, hisz akár el is bújhatott valahol. Mindeközben a néhány száz méterre lévő tónál is zajlott a keresés, ahol egyszer csak egy a vízen lebegő papucsra lettek figyelmesek a szakemberek. „A rendőrségi adatgyűjtés során beszerzett kamerafelvételek, a személykövető kutyák iránymutatása, valamint a papucsok megtalálása sajnos már előrevetítette a legrosszabb forgatókönyvet” – fogalmaztak.

Szonártechnikával kezdték meg a tó átvizsgálását, és ennek köszönhetően meg is találták a gyermek testét, amelyet egy búvár hozott fel a tó mélyéről.

A kisfiú holttestét ezután átadták a hatóságoknak, hogy megkezdhessék a nyomozást és a kivizsgálást. Bejegyzésükben részvétüket fejezték ki a kisfiú családjának, valamint hálájukat mindazoknak, akik részt vettek a keresésében.