Szívszorító üzenetben kért segítséget édesanyja, holtan találták az eltűnt fiatalt

„Kérem a jóindulatú, segítőkész embereket, ha látták gyermekemet vagy tudnak az eltűnése körülményeiről, jelentkezzenek”– így kért segítséget közösségi oldalán a 26 éves L. Rebeka édesanyja, lánya ugyanis május 28-án eltűnt. Most szívszorító hír érkezett.
Az ügyben a Komlói Rendőrkapitányság indított eljárást, most azonban az "Eltűnt Emberekért-megoszthatod" nevű Facebook-csoport értesülései szerint holtan találták meg a fiatal nőt - írja a Blikk. A rendőrség is eltávolította hivatalos oldalairól a felhívást, ami azt támasztja alá, hogy nem keresik tovább az eltűnt személyt.
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