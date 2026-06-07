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Szívszorító üzenetben kért segítséget édesanyja, holtan találták az eltűnt fiatalt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors holtan találták
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 11:40
komlói rendőrkapitányságeltűnt
Május vége óta keresték. Az eltűnt fiatal nőről most szívszorító hír érkezett.
Bors
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„Kérem a jóindulatú, segítőkész embereket, ha látták gyermekemet vagy tudnak az eltűnése körülményeiről, jelentkezzenek”– így kért segítséget közösségi oldalán a 26 éves L. Rebeka édesanyja, lánya ugyanis május 28-án eltűnt. Most szívszorító hír érkezett.

Gyász: holtan találták az eltűnt nőt
Gyász: holtan találták az eltűnt nőt
Fotó: 123RF

Az eltűnt nőt holtan találták

Az ügyben a Komlói Rendőrkapitányság indított eljárást, most azonban az "Eltűnt Emberekért-megoszthatod" nevű Facebook-csoport értesülései szerint holtan találták meg a fiatal nőt - írja a Blikk. A rendőrség is eltávolította hivatalos oldalairól a felhívást, ami azt támasztja alá, hogy nem keresik tovább az eltűnt személyt.

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