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A semmiből történt a tragédia: áramütés végzett a horgásszal Dömsödön

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:50
tragédiaDömsöd
A rendőrség nyomoz. Meghalt egy horgász Dömsödön.

Tragikus baleset történt hétfőn a dömsödi csatornánál, ahol egy horgászat közben lévő férfit halálos áramütés ért. A baleset a vasútvonal közelében történt, a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Borzalmas horgász-tragédia történt Dömsödön.
Borzalmas horgász-tragédia történt Dömsödön. Fotó: unsplash.com

Tragédia Dömsödön

Információk szerint a férfi éppen horgászott, amikor a horgászbotja túl közel kerülhetett a vasúti felsővezetékhez. A nagyfeszültségű áram következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett, amelyek végül a halálát okozták. A helyieket megrázta a tragédia. Egy környékbeli horgász arról beszélt, hogy minden alkalommal fokozott figyelemmel horgászik a vezetékek közelében, mert tart az ilyen balesetektől. Mint mondta, mindig ellenőrzi, mi található mögötte, mielőtt bedobná a horgászbotot.

Szakemberek szerint a vasúti felsővezetékek közelében különösen veszélyes lehet a horgászat. A több tízezer voltos feszültség miatt akár közvetlen érintkezés nélkül is kialakulhat elektromos ív, amely halálos áramütést okozhat. A helyi horgászbolt vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a modern horgászbotok többsége könnyű, speciális anyagokból készül, ezért különösen fontos körültekintően használni őket nagyfeszültségű vezetékek közelében.

A tragédia a vasúti közlekedésre is hatással volt. A baleset után a vasútvonal érintett szakaszán mindkét vágányt lezárták, emiatt a vonatközlekedés hosszabb időre leállt. A rendőrség vizsgálatot indított a történtek pontos körülményeinek tisztázására - írja a Tények.

 

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