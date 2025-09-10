Rejtélyes eltűnés: váratlanul felmondott a munkahelyén, azóta senki sem látta Andrást

Szeptember 9-én hajnalban nyoma veszett egy budapesti férfinak. A 42 éves Méhes András a Dél-pesti Kórház nővérszállójáról távozott ismeretlen helyre. Az eltűnt férfi azóta nem adott életjelet magáról, családja is kétségbeesetten keresi.

Méhes András szeptember 9-én hagyta ott a munkahelyét, majd onnan ismeretlen helyre távozott. Azóta eltűntként körözi a rendőrség Fotó: Facebook

Eltűnt Méhes András: nyoma veszett a Dél-pesti Kórházból

Az eltűnésről András egy ismerőse tett közzé egy bejegyzést az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban. A poszt szerint a férfit utoljára aznap hajnalban látták, amint taxiba szállt a kórház területén.

Kérem, aki látta, vegye fel a kapcsolatot velem

– írta Laura. A poszt alatti kommentekből kiderült, hogy a férfi nemrégiben még a kórházban dolgozott, azonban eltűnése előtt váratlanul felmondott, és a munkahelyét idő előtt elhagyta. Laura így fogalmazott: „Ő csak a kórházban dolgozott, de eltűnése előtt hirtelen felmondott és munka közben haza ment. Legalábbis így lehetett tudni.” Az ismerősei értetlenül állnak az eset előtt.

Nem volt semmi problémája, ezért nem is értjük a szituációt

– mondta Laura, aki a posztjával segítséget kér a nyilvánosságtól. Később lapunknak megerősítette, hogy Andrásnak nem volt semmilyen ismert egészségügyi problémája. Az eltűnése előtt pedig valóban a nővérszállón tartózkodott, onnan indult el, ám egyelőre nem tudni, hová tartott.

Szemtanú nincs, azonban a szálló területén működő biztonsági kamerák valószínűleg rögzítették mozgását, a felvételek azonban a kórház tulajdonában vannak

– nyilatkozta lapunknak.

Ezeket a felvételeket azonban a rendőrség feltehetőleg megnézi majd, ugyanis a police.hu már körözést adott ki a férfi eltűnése ügyében. András hozzátartozói lapunk megkeresésére azt nyilatkozták, hogy ők is abban reménykednek, hogy ezáltal megtalálják majd az eltűnt férfit. Elmondásuk szerint egyelőre nincs fejlemény az ügyben.

Mit tehetünk egy eltűnéskor?

Magyarországon évente több ezer ember eltűnését jelentik be, közülük sokan szerencsére rövid időn belül előkerülnek. Mások ügye azonban hosszabb ideig megoldatlan marad. Szakértők szerint a legfontosabb, hogy azonnal cselekedjünk.

Haladéktalanul értesítsük a rendőrséget!

Keressük fel azokat a helyeket, ahová az illető gyakran járt!

Értesítsük az ismerősöket, barátokat, munkatársakat!