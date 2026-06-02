Gyász: elhunyt Ungvári László Zsolt, így búcsúzott tőle jó barátja

Elhunyt Ungvári László Zsolt költő. Halálának hírét a Bárkaonline közölte, melynek főszerkesztő-helyettese a Facebookon is elbúcsúzott a kortárs írótól.

48 évesen elhunyt a kortárs magyar költő Ungvári László Zsolt

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt Ungvári László Zsolt

Életének 48. évében, május 30-án elhunyt Ungvári László Zsolt költő, próza- és esszéíró, sepsiszentgyörgyi magyartanár - tudatta a Bárkaonline.

A fiatal költő nem csak érzékeny, ihletett, egyedülálló hangvételű verseket írt, megcsillogtatta tehetségét, a kortárs magyar irodalom jelenségeiről, annak szerzőiről írt elemző tanulmányokat, kritikákat és esszéket is. Az erdélyi magyar szerzők életműveit különös figyelemmel kísérte az élete során.

Betegséggel küzdött a költő

A Bárkaonline főszerkesztő-helyettese, a József Attila-díjas költő, Farkas Wellman Éva a közösségi oldalán búcsúzott az elhunyt költőtől. „Köszönöm, hogy az elmúlt évtizedekben úgy figyeltél rám, ahogy meg sem érdemeltem, hogy minden soromat elolvastad, szakszerűen véleményezted, attól függetlenül, hogy vers, kritika, prózai kísérlet vagy tudományos munka volt. Úgy, hogy mindeközben egy súlyos betegséggel vívtad a harcodat, ami elvette a lehetőséget tőled, hogy igazán megmutathasd, hogy milyen ragyogó elme és mennyire kiváló ember vagy, és nem élhetted át a hétköznapi ember örömeit sem. [...]”

Megsemmisítő volt a hír, hogy vége. Pedig nincs vége. Itt vagy, jelen vagy, figyelsz és tartasz, ahogy ezen a képen is, ami a tízéves egyetemi találkozónkon készült. Bárcsak tudta volna a világ, hogy ki vagy, hogy a csendes szerénység és a beteg-szomorú arcvonások mögött ki lakik. Nem volt erőd mindent megmutatni. Mi pedig nem tudtunk megmenteni. Most biztosan könnyebb már. Valahol biztos van igazság.

Ungvári László Zsolt írásai erdélyi és magyarországi folyóiratokban is megjelentek. Munkássága során három verses kötetet adott ki, a későbbi években megírt versei, prózai- és kritikai művei már csak kéziratokban maradtak - áll a Magyar Nemzet cikkében.