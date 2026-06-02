Sokkoló bejelentés, lesújtó hírt közölt a Liverpool legendája

Kevin Keegan családja még januárban közölte, hogy a korábbi futballsztár daganatos megbetegedéssel küzd, állapotáról azonban akkor nem árultak el részleteket. A Liverpool legendája - aki több mint 200 mérkőzésen öltötte magára a Vörösök mezét - nemrég egy Newcastle-ben tartott közönségtalálkozón beszélt először bővebben a betegségéről, elmondva, hogy a daganat már a negyedik stádiumban jár, vagyis a szervezete több pontjára is továbbterjedt.

Súlyos betegséggel küzdd a Liverpool legendája, Kevin Keegan

Van egy kiváló orvos, aki egy új kezelési eljárással segíthet a negyedik stádiumú daganatos betegségemen. Mivel Liverpool-szurkoló, úgy döntöttem, hozzá fordulok. Tudtam, hogy nem maradok egyedül

– fogalmazott Keegan, utalva a Liverpool legendás himnuszára, a You'll Never Walk Alone (Sosem jársz egyedül) című dalra.

Az orvos ugyanakkor őszintén beszélt a kezelés esélyeiről is, elmondva, hogy az alkalmazott terápia várható sikerességi aránya nagyjából 33 százalék. Keegan bevallása szerint ennél kedvezőbb számra számított, ugyanakkor bizakodó maradt, és hangsúlyozta, hogy a kezelések eddig pozitív eredményeket hoztak, állapota pedig a várakozásoknak megfelelően alakul.

A hír hallatán a futballvilág összefogott Keegan mellett, a szurkolóktól kezdve korábbi játékostársain át számtalanan üzentek neki, erőt és kitartást kívánva a küzdelemhez.

We are all with you, Kevin ❤️ pic.twitter.com/ZDbkOXRCLA — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2026

Kevin Keegan pályafutása során maradandó nyomot hagyott az angol és az európai futballban. A Liverpool játékosaként három bajnoki címet és egy BEK-győzelmet ünnepelhetett, míg egyéni teljesítményét két Aranylabdával ismerték el. Edzőként is jelentős karriert futott be: kétszer irányította a Newcastle Unitedet, dolgozott a Fulhamnél és a Manchester Citynél, valamint az angol válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett. A futballlegendára most pályán kívül vár hatalmas kihívás, amelyben szurkolók milliói kívánnak neki erőt és sikeres felépülést szerte a világon.