Döntött a bíróság: ez a sors vár az álrendőrre, aki több embert is bántalmazott

Két év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság nem jogerősen azt az álrendőrt, aki több embert is bántalmazott - közölte a Budapest Környéki Törvényszék kedden az MTI-vel.

Két év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság az álrendőrt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A közlemény szerint május 16-án a három sértett vonattal utazott. Hangoskodással zavarták a többi utast, amit észlelt egy civilben utazó polgárőr, aki bejelentést tett a 112-es segélyhívó számon.

A sértettek Isaszegre érve leszálltak a szerelvényről, amelyről a polgárőr ugyancsak leszállt. A sértettek a vasútállomás melletti területen találkoztak ismerősükkel, a negyedik sértettel, akivel beszélgetni kezdtek.

Az állomáson két polgárőr megkérte a sértetteket, hogy menjenek velük az állomás várótermébe. Megjelent a polgári ruhát viselő vádlott, aki közölte a sértettekkel és az őket kísérő polgárőrökkel, hogy ő egy szabadnapos rendőr, majd megmutatta a nála lévő, rendőrségi szolgálati jelvényre megtévesztésig hasonló igazolványtokot.

A férfi felszólította a sértetteket, hogy álljanak a fal mellé, és a náluk lévő személyes tárgyaikat tegyék a földre, majd őket különböző módon bántalmazta és szidalmazta. Végül a férfit a kiérkező rendőrök elfogták.

A bíróság a tárgyaláson a vádlottat - halmazati büntetésül - négyrendbeli személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek, és 2 év börtönbüntetésre ítélte a végrehajtást két év próbaidőre felfüggesztve.

A döntéssel szemben az ügyész súlyosítás, a vádlott és a védő enyhítés érdekében nyújtott be jogorvoslatot, így az ítélet nem jogerős - áll a közleményben.