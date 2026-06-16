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Döntött a bíróság: ez a sors vár az álrendőrre, aki több embert is bántalmazott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bíróság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 12:45
álrendőrbörtönvádlott
Az ítélet nem jogerős.
Bors
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Két év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság nem jogerősen azt az álrendőrt, aki több embert is bántalmazott - közölte a Budapest Környéki Törvényszék kedden az MTI-vel.

bíróság
Két év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság az álrendőrt / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A közlemény szerint május 16-án a három sértett vonattal utazott. Hangoskodással zavarták a többi utast, amit észlelt egy civilben utazó polgárőr, aki bejelentést tett a 112-es segélyhívó számon.

A sértettek Isaszegre érve leszálltak a szerelvényről, amelyről a polgárőr ugyancsak leszállt. A sértettek a vasútállomás melletti területen találkoztak ismerősükkel, a negyedik sértettel, akivel beszélgetni kezdtek.

Az állomáson két polgárőr megkérte a sértetteket, hogy menjenek velük az állomás várótermébe. Megjelent a polgári ruhát viselő vádlott, aki közölte a sértettekkel és az őket kísérő polgárőrökkel, hogy ő egy szabadnapos rendőr, majd megmutatta a nála lévő, rendőrségi szolgálati jelvényre megtévesztésig hasonló igazolványtokot.

A férfi felszólította a sértetteket, hogy álljanak a fal mellé, és a náluk lévő személyes tárgyaikat tegyék a földre, majd őket különböző módon bántalmazta és szidalmazta. Végül a férfit a kiérkező rendőrök elfogták.

A bíróság a tárgyaláson a vádlottat - halmazati büntetésül - négyrendbeli személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek, és 2 év börtönbüntetésre ítélte a végrehajtást két év próbaidőre felfüggesztve.

A döntéssel szemben az ügyész súlyosítás, a vádlott és a védő enyhítés érdekében nyújtott be jogorvoslatot, így az ítélet nem jogerős - áll a közleményben.

 

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