Belehalt az ördögűzésbe egy nő

Egy nő ördögűzés közben halt meg – barátja beismerte, hogy megölte, azt állítva, hogy azt hitte, ezzel űzi ki a nő démonjait. Marceli de Oliveira Gottardót egy lakóépületben találták meg, miután a szomszédok zajt hallottak és értesítették a rendőrséget.
A holttestét a rendőrök találták meg, miután a helyszínre riasztották őket, amikor az aggódó lakók vérfagyasztó sikolyokat hallottak belülről. Megpróbáltak betelefonálni a házba, hogy kiderítsék, minden rendben van-e, majd értesítették a rendőrséget. Az incidens a brazíliai Espirito Santo állambeli Serra település Jardim Limoeiro negyedében történt.
Marceli a 26 éves Bryan Fernando Gimenez Souzával tartózkodott a lakásban. A férfit mindössze egy hónapja ismerte. A szomszédok arra lettek figyelmesek, hogy félelmetes zajok szűrődtek ki a lakásból. A zajok állítólag rövid időre elültek, miután Souza felvette a kaputelefont, majd percekkel később egy másik lakóhoz fordult segítségért, mire a szomszéd bement a lakásba, és ott találta Marcelit a padlón fekve görcsölve.
Egy, az épületben lakó ápolónőt is riasztottak a segítségére, aki megpróbált elsősegélyt nyújtani, mielőtt a mentők megérkeztek volna, de Marcelit a helyszínen halottnak nyilvánították.
A szemtanúk Marceli testén látható sérülésekről számoltak be, beleértve a nyakán található fojtogatásra utaló nyomokat, az arcán lévő traumát, a fülvérzést és a többszörös zúzódásokat.
A boncolás bebizonyította, hogy a halál tényleges oka koponyaűri vérzés és traumás agysérülés volt, amelyet súlyos tompa ütések okoztak.
Souza később azt állította a rendőrségnek, hogy Marcelivel korábban drogoztak aznap, ezt az állítást a rendőrök is alátámasztották, akik kokaint találtak a kanapé közelében. Ezután kezdte azt hinni, hogy Marcelit „démonok szállták meg”.
Állítólag azt mondta, hogy ez a meggyőződése vezette arra, hogy megtámadja a nőt, amit ő a „démonok kiűzésére” tett kísérletként emlegetett. A rendőrség megerősítette, hogy Souzát a helyszínen letartóztatták és a Serra Regionális Rendőrkapitányságra vitték, ahol emberöléssel vádolták.
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