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„Mintha bomba robbant volna” – Vérfürdővé változott a luxusvonat, sokkoló beszámolók a túlélőktől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vonatkatasztrófa
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 09:31
sérülteketbedford
Valóságos pokoli horror játszódott le Anglia egyik legforgalmasabb vasútvonalán: két, London felé száguldó utasszállító vonat csapódott egymásba teljes gőzzel Bedford közelében. Az ütközés erejétől az ülések kiszakadtak a helyükről, a vagonokat füst árasztotta el, az utasok pedig tehetetlenül repültek át a légtéren. A tragédiában egy mozdonyvezető azonnal életét vesztette, és közel százan megsérültek.

Péntek délután, nem sokkal negyed hat előtt a békésen utazók még nem is sejtették, hogy pillanatokon belül az életükért fognak rettegni. Az East Midlands Railway két szerelvénye – az egyik Corbyból, a másik Nottinghamből tartott a londoni St Pancras pályaudvarra – Elstow mellett, egy csomópontnál rohant egymásba. A brutális erejű karambol után a helyszínen azonnal eluralkodott a káosz. 

A bedfordi vonatkatasztrófa mentési munkálatai
A bedfordi vonatkatasztrófa mentési munkálatai

Sokkoló túlélői beszámolók a bedfordi vonatkatasztrófáról: vér és sikolyok a sötétben

A helyszínről drámai videófelvételek és fotók szivárogtak ki, amelyeket maguk a sokkos állapotban lévő túlélők készítettek. Dr. Peter Knapp a frontálisan ütköző szerelvény legelső vagonjában ült, így az első sorból élte át a horrorfilmet.

„Amikor feleszméltem és felálltam, mindenhol szanaszét repült székeket láttam. Olyan volt az egész, mintha egy bombatámadás közepébe csöppentem volna” – emlékezett vissza remegve a férfi.

„Mindenfelé vérző arcú embereket láttam, sokaknak láthatóan eltört a lába, és sűrű füst borított be mindent. Többen vért köptek a sokktól és a belső sérülésektől.”

Egy másik utas, Shola Mene a férjével utazott, amikor eldördült a hatalmas erejű dörrenés.

„Az emberek egyszerűen kirepültek az üléseikből, maguk a székek is kiszakadtak a padlóból. Valaki tehetetlenül átrepült a kocsin, és egyenesen arcon találta a férjemet. Rengeteg volt a vér, szinte mindenkinek az arca sérült meg” – mondta elborzadva a nő.

A születésnapi buli helyett a pokol várta őket

Teresa Itabor Wellingborough-ból indult útnak, hogy Londonban ünnepelje meg a születésnapját, de az ünneplés helyett élete legnagyobb traumáját kapta.
„Épphogy elhagytuk a bedfordi állomást, amikor jött az a hatalmas erejű bumm... Fogalmam sem volt, mi történik. A fejem teljes erővel becsapódott az előttem lévő ülésbe. Amikor kinyitottam a szemem, sokkolt a látvány: emberek feküdtek a földön, és minden tiszta vér volt” – mesélte a fiatal nő.

Elképesztő a sérültek száma

A hatóságok megerősítették a legszörnyűbb hírt: az egyik szerelvény mozdonyvezetője nem élte túl a becsapódást, a helyszínen életét vesztette. A mentők és a tűzoltók hatalmas erőkkel vonultak ki a katasztrófához, az áldozatok mentése órákig tartott. A legfrissebb jelentések szerint 11 ember állapota „kritikus, rendkívül súlyos”, további 22 utas szenvedett súlyos sérüléseket, és legalább 56-an úszták meg könnyebb zúzódásokkal és vágásokkal a brit vasúttörténet legújabb fekete napját. A légi felvételeken jól látszik, hogy bár a kocsik többsége a síneken maradt, legalább egy vagon teljesen leszaladt a pályáról. A rendőrség még vizsgálja, hogyan kerülhetett a két vonat ugyanarra a vágányszakaszra.

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