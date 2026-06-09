„Ez hihetetlen”– sokan gyászolják a Bánki-tóba fulladt fiatal sportolót

Egyszerű év végi osztálykirándulásnak indult, de szörnyű tragédiába torkollott a lubickolás. Június 5-én egy nógrádi iskola diákjai érkeztek a Bánki-tóhoz, hogy feledtessék a tanév fáradalmait, ám egyikük, Bálint egyszer csak a víz alá merült - ahonnan aztán már nem jött fel többé. A kiérkező mentőegységek könnyűbúvárai csak szűk másfél órával később, a fiatal fiú holttestét tudták a felszínre hozni. A bánki-tói tragédia ügyét a rendőrség nem balesetként kezeli.

Hiába a mentőegységek gyors reagálása, emberéletet követelt a bánki-tói tragédia. Ki a felelős? / Fotó: Vahl Ottó / Wikipédia

„Múltkor még egy pályán fociztunk, ez hihetetlen”

A diákok a szabadstrandon fürdőztek, amikor a fiú hirtelen elmerült. A Szécsény VSE Facebook-oldalán megjelent poszt szerint az utánpótlás-csapat imádott tagját veszítették el.

Megrendüléssel, döbbenten értesültünk arról, hogy iskolai kirándulás közben a Bánki-tóba fulladt a Szécsény VSE 15 éves sportolója. Fájdalmunk végtelen, részvétünk a családnak, a hozzátartozóknak, a sporttársaknak, a barátoknak és ismerősöknek. Minden segítséget igyekszünk megadni a gyászolóknak

- olvasható a Facebookon közzétett bejegyzésben.

A tragédia híre a TikTokot is elárasztotta: a Borsonline felületén tucatjával záporoznak a szívszorító kommentek a fiú ismerőseitől, akikből a hozzászólások alapján az is kiderült, hogy az áldozatot Bálintnak hívták.

„Múltkor még egy pályán fociztunk, ez hihetetlen”

– írta teljesen lesújtva az egyik csapattársa.

Mások értetlenül állnak az eset előtt.

„15 évesen tudnia kellett volna, hogy nem tud úszni. Nagyon sajnálatos eset!”

– fogalmazott Petra.

Össztűz alatt a kísérők: „Nem volt ott felnőtt velük?”

A döbbenet után azonban gyorsan megjelent a düh és a számonkérés is a hozzászólások között, a kommentelők ugyanis kíméletlenül a tanárok és a kísérők felelősségét firtatják.

„Szabadstrand, vagyis egy tó. Osztálykiránduláson miért mehettek bele a vízbe felügyelet nélkül?” – tette fel a súlyos kérdést egy kommentelő. A szülőkben pedig érthetően azonnal megkondult a vészharang.

„És így merjem elengedni a gyermekem Zánkára?”

– aggódott Schindler Zsuzsanna, miközben Eszti csak ennyit kérdezett:

„Nem volt ott felnőtt velük?”

Sokkoló fordulat: bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a bánki-tói tragédia ügyében

Ezek a lakossági kérdések pedig teljesen egybecsengenek a hatóságok lépéseivel. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanis megerősítette, hogy a bánki-tói tragédia körülményeit nem közigazgatási, hanem büntetőeljárás keretében vizsgálják. Ez jogilag azt jelenti, hogy a rendőrség

komoly gondatlanságot és

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést gyanít a háttérben.

A nyomozók most gőzerővel azt ellenőrzik, hogy a kísérő pedagógusok betartották-e a kiskorúak vízben tartózkodására vonatkozó szigorú biztonsági előírásokat.